杭州女童遭保母遺留電梯墜亡案下周開庭　父：不求賠償　但望嚴懲

浙江杭州女童「小櫻桃」去年6月14日隨保母吳某乘搭電梯下樓時，被吳某遺留在電梯，之後在衝出走廊欲找對方時，不幸從8樓墜亡，生命在不足2歲時戛然而止。小櫻桃的父母指摘，吳某事發期間一直沒有想辦法施救，導致女兒延誤送院。

周五（14日），父親陳先生透露，他已經接到法院通知，對吳某的庭審將於下周二（18日）開庭。他又稱，不接受經濟賠償，希望法庭能夠嚴懲吳某。



據早前報道，小櫻桃原本開開心心伴隨保母吳某與滑板車乘搭電梯下樓，可是當到1樓時，在電梯內就只顧看手機的吳某自行走出電梯，落下小櫻桃在空無一人的電梯，後者在電梯門關上後嚎啕大哭。

當電梯門在8樓打開，小櫻桃衝出走廊欲找保母，結果爬上45厘米高窗台後，由8樓墜至2樓平台，小小的生命戛然而止。

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而除了失職，吳某還被指謊話連篇。小櫻桃母親趙女士表示，吳某是在事發後8分鐘，才給孩子爸爸打電話。陳先生則指，吳某在電梯內只顧看手機，連孩子有沒有出電梯都不關注，事發後又說法前後不一，還曾撒謊說孩子是回電梯裡撿樹枝被關。

而且，吳某只負責看孩子，從來未獲安排過買菜做飯的工作，這都有聊天記錄證明，與吳某的自己事發時正在查看和僱主的聊天記錄，確認翌日買什麼菜的說法不符。杭州市公安局拱墅區分局認為此案符合刑事立案標準，進行立案偵查。

小櫻桃的骨灰已經於去年7月在杭州徑山竹茶園下葬。夫妻二人悲痛不已。（極目新聞）

距離女兒離世已經將近10個月，陳先生周五表示，在此期間，小櫻桃的外婆也因癌症離世，其妻至今仍無法從傷痛中走出。近月，陳在各地呼籲注意到高空安全，讓保母行業更加規範。當日，他還在法院收到開庭通知，公訴機關以過失致人死亡罪向法院對吳某提起公訴。