廣州毒保母暴力推搡8旬長者　更要求吃排洩物：放入嘴食咗佢呀

為了賺快錢而殺死97歲長者，2015年發生的廣州「毒保母」案曾一時轟動社會。近日，廣州再有「毒保母」被爆虐待長者，不僅涉及大力推搡，更要求長者吃排洩物。長者家屬知曉事件後十分憤怒，並指已將保母辭退。



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網傳影片顯示，一名行動不便的長者躺在床上，身著橙色上衣的保母多次大力推搡，並暴力為長者除褲清潔。其後，保母更將排洩物放在紙巾上遞給長者，並稱「放入嘴食咗佢呀」。除此之外，該保母還多次對長者作出粗魯行為。

長者女兒潘女士介紹，今年87歲的母親，因腳部骨折需有人照顧，該保母工作時間未夠一個月。潘女士說，家中閉路電視記錄了保母的所作所為，自己看到後十分氣憤並已將其辭退，「幸虧她沒弄傷我媽」。

網民點睇：

「做不到敬老愛老就不要幹這份工作。」

「這不報警抓起來關個幾天能解心頭之恨？」

「關起來裝在麻袋裡面打一頓，讓它也嚐嚐排泄物。」

「太過分了，這個保姆也這樣對自己的母親嗎？」

「不追究刑事責任嗎？屬於暴力虐待了。得判刑吧。」



據了解，保母虐待被看護長者，或涉嫌虐待被監護、看護人罪，根據《中華人民共和國刑法》規定，情節惡劣的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並且可以根據情節嚴重程度，處以禁止其從事相關職業的處罰，期限為三年至五年。