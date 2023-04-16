內地疫情｜中疾控最新數據：新發現本土重點關注變異株136宗

中國疾控中心昨日（15日）發布全國新型冠狀病毒感染疫情情況，對比4月8日中疾控公布數據，4月7日至4月13日新發現本土重點關注變異株136宗。此外，4月7日至4月13日，31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團醫療機構累計在院新冠病毒感染相關死亡病例為0宗。



監測數據顯示，2022年12月9日以來，各省份報告人群新冠病毒核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後波動下降，2023年4月13日降至2036宗。

2022年9月26日至2023年4月13日，全國共報送40122宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，涵蓋148個進化分支，主要流行株為BA.5.2及其亞分支（構成比67.0%）和BF.7及其亞分支（構成比29.5%）。

在本土病例病毒變異株監測情況方面，2022年12月1日至2023年4月13日，全國共報送31434宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron變異株，其中共監測到本土重點關注變異株328宗。

對比4月8日中疾控公布的數據，4月7日至4月13日新發現本土重點關注變異株136宗。