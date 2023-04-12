內地發布新版佩戴口罩指引　7類常見情形場景可不佩戴口罩

4月12日，國務院聯防聯控機制疫情防控組及中國國家疾控局印發最新版《預防新型冠狀病毒感染公眾佩戴口罩指引（2023年4月版）》（以下簡稱《指引》），明確規定6類應佩戴口罩情形場景，4類建議佩戴口罩情形場景，以及7類可不佩戴口罩情形場景。



《指引》明確，以下7類情形或場景，可不佩戴口罩：露天廣場、公園等室外場所；人員相對固定的室內工作場所和會議室等；參加人員來源較廣、流動性較強但有明確核酸檢測或抗原檢測、健康監測等防控要求的大型會議或活動舉辦時；對於定期開展核酸檢測或抗原檢測、健康監測等的特定人員，如慶典活動演職人員、儀仗隊隊員等，在參加大型活動時；進行運動的人員，佩戴口罩可能導致呼吸困難時；3歲及以下嬰幼兒；學校師生在校期間。

雲南德宏，寫有「疫情防控」標語的防護服。（圖 / VCG）

《指引》明確，以下6類情形或場景，應佩戴口罩：新型冠狀病毒抗原或核酸檢測陽性期間；出現發熱、咽痛、咳嗽、流涕、肌肉酸痛、乏力等疑似新型冠狀病毒感染症狀期間；生活、工作或學習的社區、學校發生聚集性疫情時；前往醫療機構就診、陪診、陪護、探視時；外來人員進入養老機構、社會福利機構等脆弱人群集中場所時；養老機構、社會福利機構及托幼機構、學校、校外培訓機構等重點機構醫護、餐飲、保洁、保安等公共服務人員工作期間。

《指引》明確，以下4類情形或場景，建議佩戴口罩：乘坐飛機、火車、長途車、輪船、地鐵、公交車等公共交通工具時；進入超市、影劇院、客運場站等環境密閉、人員密集場所時；老年人、慢性基礎疾病患者、孕婦等前往室內公共場所時；參加人員來源較廣、流動性較強且沒有核酸檢測或抗原檢測、健康監測等防控要求的大型會議或活動舉辦時。

福建廈門，穿著防護服的疫情防控人員。（圖 / VCG）

《指引》同時指出，新型冠狀病毒感染者和疑似感染者建議佩戴N95或KN95顆粒物防護口罩或以上級別的口罩（無呼吸閥），其他人員建議佩戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。除以上情形或場景外，個人可根據自身健康狀況和需求自主選擇是否佩戴口罩。各地各部門可根據本地和行業實際，參照制定本地和本行業的口罩指引。