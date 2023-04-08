「華南海鮮市場是新冠源頭」缺乏證據　中疾控：不接受溯源政治化

針對日前世界衛生組織多次呼籲中國應公開更多新冠病毒相關的起源訊息，4月8日國務院新聞辦公室於下午4時舉行記者會，國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵強調，中國沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。



沈洪兵批評世衛組織個別官員和專家輕率否定當時的結果，「是將新冠溯源政治化的表現，是中國科學界無法容忍的，也是不能被全球科學界所接受的」。研究員童貽剛指出，數據不支持華南海鮮市場動物是新冠源頭，他表示，華南海鮮市場動物出現新冠病毒不能證明這些動物受感染，他指出，存在新冠病毒是由感染者而非動物帶入市場的可能性。



沈洪兵在新聞發佈會上表示，在整個第一階段聯合研究過程中，中國向聯合專家組提供了當時所掌握的所有溯源相關資料，沒有隱瞞任何病例、樣本及其檢測和分析結果。

研究員周蕾批評，疫情的發現地並不等同於起源地，需要科學家客觀地去開展工作。她指出，世衛組織的角色非常重要，需要科學性和嚴謹性。周蕾表示，質疑中方調查結果，恐怕損害世衛組織的公信力。

研究員周蕾出席記者會。(國務院直播)

據了解，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前表示，中國應公開更多新冠病毒相關的起源訊息，他稱，世衛立場是「把所有假設都擺在檯面上」，若中國願意公開訊息，「那麼我們就會知道發生什麼，或病毒是如何開始的」。

世衛專家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）則重申只會在資料齊全的情況下，才能斷定病毒起源，又稱無法分享訊息只會助長病毒起源政治化。

專家稱：數據不支持「華南海鮮市場動物是新冠源頭」

據了解，中疾控專家4月5日在《自然》刊登新冠爆發初期的武漢華南海鮮批發市場環境樣本新冠病毒測序數據。數據顯示，科學家從市場內出售野生動物範圍收集到的樣本發現新冠病毒，分析還表明現在已知易感染新冠的動物，如貉，在市場有售。

圖為2020年3月4日，中國湖北省武漢市，身穿防護服的工人正在對華南海鮮市場進行消毒，據信該市場是新型冠狀病毒首次出現的地方。（Reuters）

研究員童貽剛指出，但這些數據發現不足以證明疫情是如何開始，他提到「上述環境樣本不能證明這些動物受感染，仍然存在新冠病毒是『人傳動物』，由感染者而非動物帶入市場的可能性。」

周蕾指出，當時在武漢溯源時，中方科學家是本著科學、公開、客觀、透明的工作原則，把所有掌握的資料和資料都進行了分享，包括早期病例資訊，還有當時對武漢早期的呼吸道傳染病可能的、可疑的新冠病毒感染的76,000多人的病例資料，都進行分享和深入的聯合分析研究。

她強調，當時科學家們還把中國境內2018年到2020年當時採集了38,000多份的家禽家畜樣本，以及41,000多份的野生動物樣本都進行抗體或者核酸檢測，這些結果提示也都沒有發現新冠病毒陽性。此外，中國科學家還對華南海鮮市場當時的所有動物產品上下游供應鏈進行了追溯性調查，「並沒有發現病毒在動物當中傳播的證據」。

世衛曾派遣專家組到中國調查新冠肺炎病毒的源頭，圖為1月31日調查團隊成員到訪中國武漢華南海鮮市場。（Getty）

專家回應武漢實驗室洩露的可能性

針對記者提問關於「實驗室洩漏的可能性?」周蕾則回應說，第一階段的聯合溯源研究過程當中，本著科學、全面的態度，在設計階段也考慮了實驗室洩漏的可能性。

她指出，為了研究這個方面，在武漢期間，中方就組織了聯合專家團隊實地到武漢多家實驗室進行考察調查和研究，並進行了深入交流，而且還把實驗室的工作人員包括當時在實驗室裡面的學生，這些人員所有的健康監測資料、可能的就診臨床資料，全都做了調查和分析。

她強調，不管從哪一個方面，在第一階段的聯合溯源研究過程當中，「我們是充分地分享了我們的研究結果和資料，並沒有任何的隱瞞和保留。」