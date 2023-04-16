科學號科考船完成今年首個航次任務　今日再起航開啟新一輪科考

《中新網》報道，4月14日下午，隸屬於中國科學院海洋科學研究所的科學號海洋科考船，在圓滿完成2023年首個科考航次任務后，從三亞口岸入境，並於今日（16日）起航，開啟新一輪科考任務。



報道稱，科學號科考船2301航次於今年2月14日從青島母港出發，共歷時60天，航程共計8700海哩。 該航次為2022年度國家自然科學基金委員會西太平洋科學考察實驗研究開放共用航次，本次科考主要對西太平洋海域的物理、化學、生物等各方面參數進行全面獲取和連續觀測，進一步加深多學科對海洋動力過程、海洋生物資源等方面的研究。

科學號科考船入境後，將靠泊三亞南山港碼頭進行休整和補給，並於4月16日起航，開啟新一輪科考任務。

中國科學院海洋環流與波動重點實驗室副主任汪嘉寧介紹，「本航次我們搭建了一個科考的平臺，讓所有有西太平洋科考任務的專案共同搭載科學號科考船，到西太平洋進行多學科調查。 不同單位的科研人員來共同參加此次科考，使我們所獲取的數據是立體的，其中涵蓋了大氣、海氣介面、全水體、海底介面以及海底沉積物等方面數據。 」

據悉，科學號海洋科學綜合考察船是中國第一艘用於深海探測和研究的新一代綜合科學考察船，被譽為「海上移動實驗室」。自交付以來，科學號科考船安全執行了50多個海上調查航次，累計航程30多萬海哩。