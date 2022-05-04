珠峰科考隊員抵達海拔8800米處　將架設全球最高自動氣象觀測站

今天（5月4日），「巔峰使命」珠峰科考開啟「沖頂時刻」。

《央視》報道，上午11時許，13名沖頂科考隊員中，已有5人抵達珠穆朗瑪峰海拔8800米的位置，即將開始架設氣象站，將成為全球海拔最高的自動氣象觀測站。



今天凌晨3時，由於一名科考登頂隊員手部凍傷，只能留在海拔8300米，其餘12名科考登頂隊員從海拔8300米的突擊營地出發。

4月28日，「巔峰使命」珠峰科考全面啟動，共有16支科考小組270多名科考隊員參加，是第二次青藏科考以來學科覆蓋面最廣、參加科考隊員最多、採用的儀器設備最先進的綜合性科考。

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本次科考將在海拔4276米的珠峰站開展浮空艇高空大氣環境的綜合測試。據介紹，珠峰站建成於2005年，是珠峰北坡地區重要的山地大氣科學和環境科學研究的天然實驗室，彌補了珠峰北坡長期定位監測的空白，也是科考隊員前往更高海拔地區的緩衝區。

在本次珠峰科考任務中，科考隊將利用中國自主研發的「極目一號」Ⅲ型浮空艇，展開高空大氣環境的綜合測試。浮空艇將挑戰世界最高升空海拔，其升空目標預計將超過珠峰峰頂。4月22日，浮空艇已從河北出發，目前正運往珠峰站。

除此之外，科考隊員更會在海拔8800米架設全球海拔最高的自動氣象站，並首次在地球之巔利用高精度雷達測量冰雪厚度、採集冰雪樣，和人體極高海拔適應機制實驗等。