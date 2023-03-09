深圳富士康被爆拆生產線轉移印度　官方稱消息不實：園區運轉正常

鴻海旗下深圳富士康廠區遭多名內地網民爆料正進行裁員，辭退大量「小時工」，並正拆除生產線。由於此前《彭博》有消息指出，富士康宣布將在印度新增投資7億美元，以增加iPhone零部件在當地的產量，引發鴻海等製造業加速從中國轉移出去的討論。



3月8日，富士康公司相關負責人回應，「（此為）不實消息，目前深圳園區運轉正常。」



據了解，近日快手、抖音等平台陸續有多名網民發布影片稱，位於深圳的富士康正拆除生產線，已經拆8條，很多仲介也收到了裁員通知，富士康告訴他仲介要再招聘臨時工，鼓勵正式員工請假，因為生產線要轉移到印度。

Twitter流傳影片顯示，富士康廠區的大量生產設備被搬出裝車，還有印度人現身深圳富士康觀瀾科技園。不過該消息遭富士康官方否認，富士康強調，深圳園區運轉正常。

彭博社3月3日曾引述知情人士稱，蘋果公司（Apple Inc.）合作夥伴、鴻海科技集團計劃在印度投資7億美元（約54.6億港元）建新工廠。報道認為此舉突顯中美緊張局勢下，製造業正加速從中國轉移出去。

鴻海投資7億美元印度設新廠 美媒：加速從中國移出

文章指，鴻海計劃在印度南部卡納塔克邦（Karnataka）首府班加羅爾（Bengaluru）機場附近建廠，地盤面積達300英畝。新工廠會用於生產蘋果iPhone零件，還可能負責組裝蘋果手機，鴻海也可能運用工廠來為公司電動車業務生產零件。

內媒《第一財經》也引述消息稱，本月初，一張富士康董事長劉揚偉與印度總理莫迪握手的照片在社交媒體上傳播，而劉揚偉在印度的行程則被外界解讀為富士康增加印度投資的訊號，包括擴建製造工廠以及建設碳化矽加工廠和晶片封裝設施。

鴻海董事長劉揚偉（左）與印度總理莫迪。（鴻海官方推特）

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）預計，新的生產基地和擴產計劃將使印度在iPhone組裝方面的市場份額從目前的不到5%提高到10%至15%。

報道指出，富士康將在印度新增投資7億美元，以增加iPhone零部件在當地的產量，官方對此並未回應，但富士康內部人士表示，「這次董事長出訪印度期間並未簽訂任何具有約束力的協議。」

該內部人士對於合作落地的消息也予以否認，「如果確定的話，按照證交所監管機構要求會對外公告。」

據《華爾街日報》等外媒報道，歷經2022年鄭州富士康員工疫情大出逃等事件衝擊iPhone手機供應後，蘋果公司要求富士康加快將生產線轉移到印度、越南等地以分散風險。