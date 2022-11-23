鄭州富士康疑拖欠獎金爆衝突　鴻海：津貼按約發放、廠區正常生產

繼早前因疫情爆發員工徒步逃離工廠返鄉後，鴻海集團旗下、位於河南鄭州的富士康廠區今日（23日）再傳出爆發暴力抗議，網傳員工不滿簽新合約與招聘條件不符。

今日傍晚，鴻海集團發出3點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通，並強調鄭州廠區正常生產。



鴻海發出3點聲明，首先指出自昨晚（22日）起，鄭州園區部分新進員工因對工作津貼認知疑慮提出訴求。鴻海強調，對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關員工溝通說明。

其次，網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同事混住，鴻海澄清並無此事，強調新進員工入住前，相關宿舍都經過特別環境消毒殺菌，且經過當地政府驗收核可，才能安排新員工入住，並無與原來的員工混住。

鴻海指出，對於暴力行為，會持續與員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生，同時強調鄭州廠區正常生產。

推薦閱讀：鄭州富士康爆發暴力抗議 網傳員工不滿簽新合約與招聘條件不符

+ 1

據此前報道，Twitter傳出多段影片，大批富士康員工拆毀障礙物，並與身穿防護衣的工作人員爭執，雙方一度發生流血衝突，有人受傷。

網傳消息稱，富士康曾承諾新舊員工分開住宿，但實際上是住在同一個宿舍樓，且舊員工已經7、8天沒有做核酸檢測，意味着有陽性感染者與新員工一起住宿、上班。此外，富士康昨晚通知，新員工需要簽訂一份全新的合約，與招聘時的條件完全不付，員工認為富士康是故意欺騙，讓他們上當受騙，最終引發暴亂。