內地雜技女演員失手高空墮地亡　畫面瘋傳全場觀眾嚇瘋尖叫

安徽宿州埇橋區蒿溝鎮15日晚發生一宗驚悚墜亡事故，現場影片全網瘋傳。當時，在一場戶外演出現場，一名表演高空雜技的女演員在升空過程中突然墜落，下秒重砸到舞台上。現場觀眾全部目睹慘案發生一刻，當場嚇瘋尖叫。4月16日，蒿溝鎮人民政府回應，該女演員經搶救無效身亡，多部門介入調查。



綜合內媒報道，多段影片顯示，當時，表演高空雜技的2名男女演員抓住吊環，被吊車吊到半空。升空過程中，女演員突然從空中墜落至舞台上，現場觀眾發出陣陣驚呼聲。

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發布影片的網友稱，這是4月15日晚上發生在安徽宿州埇橋區蒿溝鎮尹樓村一場演出現場的事，事發後受傷的女演員被緊急送往醫院救治。

據悉，死者出生於1986年。蒿溝鎮人民政府工作人員回應，「從影片拍的那個情況來看，是沒有繫安全繩的，底下也沒有甚麼其他的安全措施。」工作人員稱，該活動並非政府部門舉辦，「是個人以個人名義和他們這個演藝公司簽的合約。」

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「協議上好像是明確說如果出現任何安全事故的話，是由演藝公司來負責的」，前述政府工作人員稱，該場演出經過了報備，「我們埇橋區的上一級政府，還有文旅局這邊都第一時間介入了，正在調查事故原因。」

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據《新京報》報道，蒿溝鎮政府工作人員表示，這名雜技演員經搶救無效死亡。據悉，該演出活動由個人組織，原計劃表演時間為2天，目前已被叫停。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】