內地女玩高空滑索半天吊　原因竟是體重太輕　景區：屬正常情況

不少景區遊樂設施都有年齡或身高體重限制，內地一名女子8日在河南安陽太行大峽谷風景區乘坐索道時，被卡在半空，腳下是萬丈峽谷，十分嚇人，最後靠工作人員扔牽引繩將其拉回脫困。景區回應稱，該項目限體重40公斤以上搭乘，體重太輕，加上風大，確實會出現這個情況。



網傳影片顯示，女遊客所繫纜繩停在索道中間，臉部表情顯得十分緊張，因為正下方就是驚險峽谷，發佈影片的網友稱，隨後工作人員用牽引繩湊夠重量，才將女子拉了回來，解除一場空中驚魂。

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據《西部決策》報道，景區工作人員9日回應該宗事件，稱該項目有體重要求，體重達不到40公斤的遊客不被允許乘坐索道，山裡風大，再加上自身重力和滑行速度等因素都有可能導致遊客被掛在半空，屬於正常情況。如果有此種情況發生，現場工作人員會扔牽引繩將遊客救下。

影片在網絡流傳，引發大批網友自我解嘲「怪不得我跟我朋友坐滑索，她比我先滑出去結果我比她先到」、「終於遇到一個要體重高的才能坐的了」，還有人問：「太胖的話還會給你帶個減速傘嗎？」

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