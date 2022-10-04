廣西景區「孫悟空」高空鋼索空翻如玩體操　網友嚇傻：拿命在餬口

內地十一長假有7天假期，為避免人員流動出現新冠疫情，各地民眾選擇就近前往當地景區遊玩，本地旅遊也帶動景區消費，讓不少景區卯足全力吸引遊客。有遊客發現，廣西一處景區便推出高空走鋼索的表演節目，只見一名「孫悟空」扮相的特技人員在山谷間搭乘的鋼索上表演空翻，腳下便是萬丈深淵，讓遊客敬佩之餘也冒了一身冷汗。



根據微博上流傳的影片顯示，這名特技人員在廣西北帝山景區兩處山谷間的鋼索上展現驚人絕技，以空翻的方式從鋼索的這頭朝另一頭前進，表演過程中，他一度放開抓住鋼索的手，讓在遠處圍觀的遊客捏了一把冷汗。

一名孫悟空扮相的特技人員在廣西北帝山景區的山谷間表演高空鋼索絕技。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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遊客拍下打扮成「孫大聖」的表演人員賣力演出，搭配山谷間的自然美景和不時飄過的雲霧，讓人彷彿看到小說中，孫悟空騰雲駕霧的錯覺，也讓遊客們拍手叫好。

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對此，網友紛紛表示，「這錢掙得真不容易」；「好佩服，看了幾秒就開始頭暈了」；「很厲害，但還是不宜推廣這種危險表演」；「台上一分鐘，台下十年功，藝高人膽大」；「這是拿命在餬口啊，掙得是辛苦錢」；「這不就是真・騰雲駕霧」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】