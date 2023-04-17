雜技女演員高空墮地亡　公司稱「夫妻吵架沒扣安全扣」　丈夫反駁

安徽宿州埇橋區蒿溝鎮15日晚上，一名37歲雜技女演員在表演空中節目時意外墜落，經搶救無效死亡。事後演出公司和女演員丈夫各執一詞，演出公司稱「我們熟練得很，我們上過央視」，指兩夫妻因為生氣吵架而沒扣安全扣；女演員的丈夫則反駁稱演出時並沒有因生氣吵架而不繫安全扣。



多段網傳影片顯示，事發時起重機吊起了兩名雜技演員在空中做花式動作，處在下方的女演員疑似在表演過程中突然脫手重重墜落到舞台上。涉事兩名雜技演員為一對夫妻。

據內媒《澎湃新聞》報道，涉事公司負責人回應稱事件是意外，事發時該對夫妻正在生氣，演出前還囑咐女演員扣安全扣。

該涉事公司負責人還表示：「我們熟練得很，我們上過央視，都說了一定要注意安全，說了10遍都得有。」

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據內媒《揚子晚報》報道，女演員的丈夫張先生表示，演出時並沒有因吵架生氣而不繫安全扣。張先生語氣十分悲傷地表示，「我們一直很幸福，基本沒怎麼吵過架。這個事情我還在處理當中，具體細節暫時不方便透露」。

一位現場目擊者稱，舞台上並沒有設置安全墊之類的保障用具。內媒《百姓關注》報道指，在表演的開幕式時，主持人曾稱該雜技表演沒有任何保護措施，將表演最真實的雜技。

宿州埇橋區官方17日發布通報稱，相關涉事人員和單位正在接受調查。經初步調查，演出活動主辦方為宿州市尹居源種植家庭農場實際負責人尹某某，承辦方為安徽亞西演藝傳媒有限公司。

天眼查顯示，安徽亞西演藝傳媒有限公司曾在2021年3月12日因未經批准舉辦營業性演出被亳州市文旅局罰款五萬元人民幣。