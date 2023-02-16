上海歡樂谷過山車再出故障　遊客滯留高空10分鐘後獲救

上海歡樂谷過山車再發生故障，多名遊客被滯留空中10分鐘，最終要由工作人員帶領走樓梯疏散。

園方表示，樂園設備每天早上都會檢修，目前過山車仍正常開放。



事發於2月15日。網傳影片顯示，大約10名遊客玩過山車「絕頂雄風」時被滯留空中，之後在工作人員的帶領下走樓梯返回地面。

值得一提的是，今年1月28日，上海歡樂谷的過山車就曾在運行過程中突發故障，遊客被困半空20多分鐘。

當時，過山車在俯衝拐點的平台位置停下。有遊客憶述，過山車在高空停了20多分鐘，期間陸續有幾個工作人員和維修人員走樓梯上去查看維修。遊客從維修樓梯返回地面後，再過5分鐘項目又繼續運行，但是不太順暢，在終點前面又停了兩次。

2月15日，上海歡樂谷過山車發生故障，多名遊客由工作人員帶領走樓梯疏散。（微博＠愛迪迪坨）

上海歡樂谷表示，過山車發生故障，是因為車上驅動剎車的一處氣缸氣管漏氣，導致剎車未能打開，安全保護裝置隨即啟動，引發設備停車，事後設備故障已經排除。

上海歡樂谷副總經理高蓓表示，園方對所有的設備控制系統、各項零部件都逐一作安全檢查，在確保安全萬無一失的情況下，再正式對遊客開放。

松江區市場監管局已督促歡樂谷對同類設備進行隱患排查，防止類似故障發生。