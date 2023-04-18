外交部：台灣回歸是二戰後國際秩序重要組成部分

七國集團（G7）外長會議在日本召開，兩岸局勢成為討論重點，與會國主張採取一致政策並確保台海和平穩定。對此，外交部發言人汪文斌17日回應稱，要維護台海局勢穩定和地區和平安寧，就要堅持一中原則，反對台獨，「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序」。



針對G7外長會涉台內容，汪文斌17日在外交部記者會上回應時，首先重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是一個中國原則的核心要義，是維護台海和平穩定的關鍵所在」。

汪文斌喊話有關國家應當認識到，「台灣問題是中國的內政」，不容任何外部干涉。

汪文斌表示，「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土的一部分，中國的國家主權和領土完整從未分割，這是台海的真實現狀」；「台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分，堅持一個中國就是維護戰後國際秩序」。

七國集團外長會2023年4月16日起在日本長野縣輕井澤召開，日本外相林芳正（左）對同中國有關的各種挑戰稱憂慮。圖為林芳正4月2 日訪華與中國總理李強握手。（Reuters）

針對G7集團就台海安全發表意見，汪文斌認為，如果真的關心台海局勢，首先就應當弄清台海緊張的根源在何處。「台獨分子在外部勢力的縱容和支持下，不擇手段推行分裂活動，這才是在破壞台海現狀，才是造成台海局勢緊張的根本原因」。