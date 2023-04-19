北京長峰醫院火災｜連鎖民企分布全國20城　實控人專科學歷成專家

18日中午13時左右，北京長峰醫院住院部東樓起火。

今日（19日），北京市政府召開火災事故情況通報會，丰台區副區長李宗榮通報，截至目前，經轉院救治無效，已有29人不幸死亡。

據內地《藍鯨財經》報道，火災發生前的一個多月，長峰醫院曾召開火災防控會，並在官方網站上發布了《防風險、除隱患、保平安——北京長峰醫院嚴格落實火災防控措施》相關文章，指出要加強火險預防，確保萬無一失。

媒體起底發現，長峰醫院為民營私立醫院，運營模式與「莆田系」醫院頗有共同之處。

且其背後實控人王文傑雖然頭頂「專家」、「協會主委」名號，但實際僅為大專學歷，其學術成果也難以尋跡，真實醫學專業能力成疑。



位於北京豐台區靛廠路291號的長峰醫院，公開資料顯示，是一家以血管瘤、脈管畸形等疾病為診療特色的綜合二級醫院，為長峰連鎖機構的旗艦醫院，也是長峰醫院集團在北京的唯一分支醫院，還是北京市醫保定點醫院，是北京市首批獲得互聯網診療資質的醫療機構。

據其官方公開資料，除北京外，長峰醫院集團在上海、廣州、南寧、合肥、長沙等20個城市設有醫院，完成了在全國3個直轄市及3000萬人口以上省份的十多家連鎖醫院的佈局。

以「醫療集團中的旗艦醫院」、「血管瘤特色醫院」為關鍵詞的長峰醫院，此前有不少獲獎記錄，譬如在2019年至2021年均躋身艾力彼全國「社會辦醫·醫院集團」排行榜百強名單；還曾獲得北京民辦醫療機構信用評價AAA級和能力評價4星認可。

掛牌上市醫院 虧損負債嚴重

北京長峰醫院背後是新三板（全國中小企業股份轉讓系統）掛牌公司長峰醫院。但火災前幾日，長峰醫院在14日發公告稱，由於年報編製與審核工作未按期完成，將延期發佈2022年年度年報，因此目前公開的經營情況僅截止到2022年上半年。

2022年上半年財務數據顯示，報告期內實現公司營業收入2.53億元，較同期下降5.12%；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為虧損3264.38萬元，較上年同期約1300萬元的虧損額又擴大了不少。

長峰醫院負債情況更為嚴重，2022年上半年，其合併資產負債率就已達到71.6%，負債總計4.62億元。長峰醫院曾出售股份，近期還打算賣掉下屬醫院來回籠資金。

陷網絡「醫托」騙局 揭開「莆田係」運營模式

據鄭州長峰醫院2018年官方新聞稿介紹，集團自2003年從湖北鄂州開創第一家血管瘤專科醫院起，逐步在北京、上海、鄭州等全國佈局近20家醫院，力爭在5年內全集團醫院數量達到100家。

從一間小醫療機構，發展成全國連鎖醫療集團，長峰醫院集團的運營方式在2019年因一場網絡「醫托」騙局被揭開。

據《央視》報道，患者在求醫問診的過程中，通過「百度」尋找相關病徵的治療辦法，便會出現長峰醫院的信息。而進入其醫院網頁後，以醫生助理自居的客服就會在詢問患者症狀的過程中，推薦入院就診。但這些以醫生助理自居的客服，就是沒有職業資格、醫療專業能力的「醫托」；而其機構內的普通醫生經過包裝，變成了宣傳中「國家級」「中科院」等級的專家。

此外，該機構還通過舉辦學術會議、設互聯網醫療APP、新媒體直播營銷等方式進行包裝，甚至不乏外包醫療科室，通過百度競價引流的「莆田系操作（特指中國大陸的民營醫藥體系）」。

實控人專科學歷卻成血管專家

長峰醫院法定代表人、實控人為汪文傑，大專學歷，於1992年6月至2001年6月，在鄂州市中醫院臨床工作。其後便開始了他的醫院創業歷程，2001年6月至06年5月，任鄂州中醫血管瘤專科醫院院長；2006年5月至09年11月，任北京豐台長峰醫院院長。長峰醫院集團成立後，先後出任公司執行董事、董事長等職位。

雖然學歷為專科，但王文傑在各種學術、行業協會中頻頻現身，還在2018年當選第28屆國際血管聯盟（IUA）中國分部全體委員會副主席。同年當選北京鄂州企業商會會長。

2019年11月，中國非公立醫療機構協會的二級學組血管瘤與脈管畸形專業委員會成立。該專委會由長峰醫院牽頭成立，汪文傑擔任專委會主任委員。

但汪文傑的學術經歷和成果卻十分少見。汪文傑60多萬字的防治血管瘤專著《血管瘤脈管畸形診斷與治療》雖顯示「已出版」，但學術網站「知網」中並無該書信息，在前述第28屆國際血管聯盟（IUA）上，亦未檢索到汪文傑作為講者的信息。知網中也並沒有他的任何學術成果。