全球最大樂高樂園選址深圳大鵬新區　擬明年建成投入運營

總投資超過70億元人民幣、佔地面積58萬平方米的，全球最大樂高樂園度假區——深圳樂高樂園度假區，2021年8月在大鵬新區正式動工，目前，度假區內三大主題酒店的建築主體即將封頂，並擬2024年建成投入運營。



深圳樂高樂園度假區擬2024年建成投入運營。（深圳衛視深視新聞）

據「深圳發布」報道，深圳樂高樂園度假區是深圳市首個文旅產業國際性項目和世界一流品牌旅遊項目，度假區內設有1個主題樂園、1個水上樂園和3間主題酒店。

該項目由英國默林娛樂集團（Merlin Entertainments Group）獨家運營，建成後將成為粵港澳大灣區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區。

據了解，默林娛樂集團有10個樂高樂園度假村，目前在中國有三個樂高樂園正在建設中，包括深圳、上海和四川眉山。公開資料顯示，中國首座樂高樂園2020年6月在眉山開建，目前正推進中，而深圳、上海的樂高樂園均於2021年開工建設，間隔3個月左右。

據了解，默林娛樂集團成立於1999年，是英國當地知名的優質家庭娛樂景點營運公司，亦是全球第二大的旅遊景點營運公司。集團旗下擁有LEGOLAND、杜莎夫人蠟像館（MadameTussauds）、倫敦眼（The London Eye）、SEA LIFE、Gardaland 及倫敦地牢（Dungeons）。

至於為何選址在深圳建設全球最大的樂高樂園？默林娛樂集團首席執行官歐思格（Scott M. O'Neil）表示，深圳的消費市場很大，在2小時半徑範圍內有3000多萬居住人口，其中包括很多的年輕家庭，此外深圳的科技和數字化水平發展非常好。

他又提及，選址在深圳大鵬新區，風景十分美麗壯觀。「深圳政府對企業非常友好，加上當地商界力量雄厚，這裡確實是建造一個世界級度假勝地的完美場地。」他認為，建成後的深圳樂高樂園，將成為中國南方首個國際IP驅動的度假勝地。這將是開創性的、壯觀的、不容錯過的必去景點之一。