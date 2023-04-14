深圳地鐵8號線被譽山海專列　料今年通｢東方夏威夷｣2026全線貫通

位於深圳鹽田的大、小梅沙是「鵬城十景」之一，亦素有「東方夏威夷」的美譽，但由於地理位置偏遠且尚未有地鐵通達，遊客只能乘搭巴士或自駕前往，交通非常不便。

深圳地鐵8號線因途經濱海棧道、鹽田港、大梅沙、小梅沙等景點，而被譽為「山海專列」。可通達大、小梅沙的8號線二期工程預計將於今年開通運營；可抵達大鵬新區的8號線三期工程建設亦於近日迎來新進展，預計2026年全線貫通。



深圳地鐵8號線三期溪湧車輛基地檢修庫首座承台順利澆築。（深圳交通）

近日，深圳地鐵8號線三期溪涌車輛基地檢修庫首座承台順利澆築。檢修庫位於車輛基地南側，建築總面積約35400㎡，承台設計250個，混凝土強度為C45。據悉，首座承台的順利澆築標誌著溪涌車輛基地進入承台主體結構施工大幹階段，為後續承台施工積累寶貴經驗的同時，也為項目完成本年度建設目標奠定了堅實基礎。

深圳地鐵8號線三期工程起於鹽田區8號線二期小梅沙站，止於大鵬新區溪涌站，全長約3.7km。主要建設內容包括地下軌道、1座地下車站、溪涌車輛段等。正線均為地下線路；共設站1個。

深圳地鐵8號線三期線路示意圖。（深圳交通）

預計2026年建成後，8號線三期與一期、二期、2號線及2號線三期工程線路貫通運營，形成貫通南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬新區的軌道交通骨幹線路。屆時，該線路成為貫穿深圳市東西的軌道交通幹線走廊，有效服務於鹽田、大鵬新區的主要通勤客流，同時兼顧東部沿海地區的旅遊客流。

事實上，深圳地鐵8號線一期工程（蓮塘站至鹽田路）已於2020年10月28日開通運營，並與地鐵2號線貫通運營。而由鹽田路站至小梅沙站（途徑大梅沙）的8號線二期工程，已於2019年8月開工建設，預計今年通車運營。