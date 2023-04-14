NBA｜木狼Anderson傳將歸化中國　取中文名、曾到深圳認祖歸宗

明尼蘇達木狼（Minnesota Timberwolves）前鋒Kyle Anderson近期傳出可能歸化中國大陸的消息。據了解，Anderson有中國血統，在2018年也曾回深圳探親，並且取了中文名「李凱爾」。



4月12日李凱爾受訪時透露，自己目前專注於球季的比賽上，會等季後再和家人談談，同時也透露在今年夏天可能會再去中國一趟。中國籃協指出，將試著幫助李凱爾以「華僑」身分拿到護照，讓他能夠代表中國出賽。



據了解，29歲的Anderson在NBA生涯一直都是穩定的輪換球員，他現在效力於木狼隊。微博籃球KOL「球圈趙探長」日前透露，中國籃協從2022年夏天就已經開始接觸李凱爾，前NBA球星、中國籃球協會主席姚明更親自與他通話。

對於「外籍球員歸化中國」一事，姚明受訪則回應稱，「持開放態度，有幾個條件就是，符合國家法規，符合國際籃聯參賽標准，還有文化融入的問題。」

對於傳聞，Anderson受訪時表示，他仍需要跟家人和經紀人進行溝通，「目前我專注於眼前灰狼的比賽。當賽季結束時，我會和家人做進一步討論，再做出決定。」他也表示，預計今年或明年夏天會在回中國，他強調自己很喜歡中國。

李凱爾在內地接受採訪，稱自己很喜歡中國：

安德森外祖父李崇新是客家人

綜合內媒報道，安德森有1/8的中國血統，2018年夏天，Anderson與母親Suzanne（蘇珊）回到安德森外曾祖父故鄉，位於深圳龍崗區的新木新村，兩人認祖歸宗，安德森也讓自己的中文名字「李凱爾」正式列入族譜之中。他們兩人受到當地居民的歡迎，安德森對於自己在中國也有不少粉絲感到驚訝。

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安德森母親蘇珊則指出，他以前就知道自己外祖父是位中國人，也可以從自己的眼睛和膚色看出，體內有中國人血統。蘇珊表示，自己輾轉從母親口中得知，外祖父名字叫做李崇新，是位過去移民牙買加的客家人。

後來，蘇珊通過一項透過DNA檢測認祖歸宗的服務，聯絡上另1位同樣在尋找自己身上中國血統源頭的人，於是解開家族身世謎團。

安德森受訪時曾表示，自己一直被說長相很像是中國人。他提到，自己在造訪這裏之前，其實不曉得該期待什麼，「但如今我接觸了這裏風土民情，我現在希望自己也能成為其中一分子。」

《新浪新聞》報道，與安德森有私交的消息人士透露，安德森之所以願意為中國男籃效力，並不是為了錢，而且這次歸化在錢這方面是非常非常少得。該消息人士表示，李凱爾做這個決定主要是是出於他母親的考慮，李凱爾也很有意願完成這個目標。

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