孟晚舟當值華為董事長首亮相　料全球數字化轉型支出逾3萬億美元

周三（19日），華爲副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟，出席華爲第20屆全球分析師大會。她強調，華為將通過數字化轉型加速企業的數字化升級。值得注意的是，這是她當值華為輪值董事長以來首次公開亮相。



孟晚舟當值華為輪值董事長以來首次公開亮相。（證券時報）

孟晚舟發表「初心如磐，奮楫笃行，共赢數字化未來」的主題演講，她表示，數字化是共識度最高、也是當前确定性最高的趨勢，它已經成爲越來越多國家、企業和組織的共同話題，數字技術，将驅動生産力從「量變到質變」，并逐步成爲經濟發展的核心引擎。

孟晚舟指出，目前有170多個國家發布了數字化發展報告，預計2025年55%經濟增長來自數字驅動，2026年全球數字化轉型支出将達到3.41萬億美元。

孟晚舟稱，華為将在聯接、計算、存儲、雲等方面保持投入，爲客戶提供極簡架構、極高質量、極低成本、極優體驗的「4極」數字基礎設施，實現數字化轉型的作業數字化、數字平台化、平台智能化、智能實戰化。

孟晚舟強調，華為將通過數字化轉型加速企業的數字化升級。（微博）

3月27至28日，華爲進行了董事會換屆選舉，确定孟晚舟擔任華爲輪值董事長，當值時間爲2023年4月1日至2023年9月30日。

另外，4月8日舉行的人工智能大模型技術高峰論壇上，華為預計，到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍全球聯接總數達到2000億，萬兆企業Wifi滲透率達40%，雲服務佔企業應用支出比例為87%。