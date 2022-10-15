外交部副部長披露孟晚舟回國重要細節：中方將無罪釋放寫入清單

10月13日，中共中央組織部和中央廣播電視總台聯合推出系列黨課節目《黨課開講啦》開始在央視播出。首期黨課主講人是外交部黨委委員、副部長謝鋒。他以《學習貫徹習近平外交思想推進中國特色大國外交》為題，談了六個方面的感悟。



談到「外交為民」，謝鋒在節目中專門提到了孟晚舟獲釋回國的幾個細節。本文原載《觀察者網》，《香港01》獲授權全文轉載。



中國外交部副部長謝鋒披露孟晚舟回國細節。（央視）

首先，「無罪釋放孟晚舟」寫入了中方給美方的清單

2021年7月，謝鋒同美國國務院常務副國務卿舍曼在天津舉行會談。會談中，中方向美方提出了兩份清單，一份是要求美方糾正其錯誤對華政策和言行的清單，一份是中方關切的重點個案清單。

這兩份清單都包括了與孟晚舟有關的內容。在當時會談結束後的吹風會上，謝鋒介紹兩份清單的具體內容。在糾錯清單裡，中方敦促美方無條件撤銷對中方領導人、官員、政府部門的制裁，取消對中國留學生的簽證限制，停止打壓中國企業，撤銷對孟晚舟的引渡等等。

在中方關切的重點個案清單裡，中方主要就中國部分留學生赴美簽證遭拒，中國公民在美遭受不公正待遇等個案向美方表達嚴重關切，要求美方盡快解決，切實尊重、保護中國公民和機構在美的合法權益。

在10月13日的《黨課開講啦》節目中，謝鋒進一步透露，在中方關切的重點個案清單中，第一項就是無罪釋放孟晚舟女士。

第二，關鍵時刻，中方領導人再做工作。

「孟晚舟女士被美國和加拿大非法拘押，一直是全中國人民心中的痛。」謝鋒說。2018年12月1日，孟晚舟在加拿大轉機時被加方拘押，同年12月11日，加拿大法院作出裁決，批准孟晚舟保釋申請。

2019年1月28日，美國司法部正式起訴華為和孟晚舟，並列出了23項罪名。次日，美國正式向加拿大提出了引渡孟晚舟的請求。

最後一輪聽證會2021年8月18日結束。圖為孟晚舟8月18日離開加拿大溫哥華住所。（AP）

2021年8月18日，孟晚舟引渡案結束全部審理。孟晚舟律師之一威廉·泰勒（William W. Taylor III）發表聲明說，根據相關協議條款，孟晚舟將不會在美國被進一步起訴，加拿大的引渡程序也將被終止。

謝鋒在節目中透露，去年加拿大法院即將對孟晚舟案作出判決的關鍵時刻，總書記再次就孟晚舟事件做美國總統拜登工作，要求妥善解決。最終，孟晚舟以不認罪、不罰款的方式，獲釋回國。

第三，《歌唱祖國》。

經過中國政府不懈努力，當地時間2021年9月24日，孟晚舟乘坐中國政府包機離開加拿大。

謝鋒說，孟晚舟一登上回國的包機，就情不自禁地唱起了《歌唱祖國》。北京時間2021年9月25日21時50分，孟晚舟乘坐的CA552航班平安抵達深圳寶安國際機場，有1億多人觀看了「晚舟歸航」的直播。

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政知圈（《北京青年報》旗下公眾號）當時在直播中看到，艙門打開，孟晚舟一襲紅衣走出機艙，向大家揮手致意，她的胸前還別著一枚五星紅旗的胸針。

中國駐加拿大大使叢培武同機抵達，廣東省政府副省長張新、深圳市市長覃偉中在機場迎接。謝鋒在節目中引用網友的話說，「孟晚舟是因為中國的崛起而被拘押，也恰恰是因為中國的崛起而獲釋。」

謝鋒回顧中國從烏克蘭撤僑

除了「晚舟歸航」，在《黨課開講啦》節目中，謝鋒還回顧了中國從烏克蘭撤僑一事。2月28日，在俄烏短暫停火的間歇，外交部指導駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館火速實施集中撤離行動。

謝鋒指，外交部指導駐烏克蘭使館、駐敖德薩總領館火速實施集中撤離行動。（央視）

當時烏克蘭民眾也在大量西撤，秩序混亂，一車難求。中國駐烏克蘭使領館想盡一切辦法租到數十輛大巴，同時悉心指導當地僑胞、中資企業以自駕方式跟隨車隊有序撤離。使館外交官全程護送、交涉，與撤離同胞不離不棄、生死相依，用自己的身體為同胞打開了一條條生命通道。

謝鋒說，這是歷史上又一次中國公民撤離大行動，也是環境最複雜，形勢最危險、撤離難度最大、撤離群體最令人揪心、參與撤離行動的使領館數量最多的一次。在各方的共同努力下，5200多名同胞終於安全撤離到烏克蘭周邊國家，做到了戰亂撤離無死亡、無群傷。