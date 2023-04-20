外資相繼出走？一文看清2009年開始哪些外企轉移和退出中國市場

過去「中國製造」因能有效降低成本，中國一躍成為世界工廠，但近年來「外資退出」中國屢屢成為話題， 許多企業將眼光轉向東南亞、印度。今年索尼（Sony）已完成中國的相機生產線轉移，將其主要工廠遷至泰國。



回顧2009年，NIKE關閉其在中國唯一的直營工廠，一度引發關注，近15年來幾乎都有外企離開宣布離開中國。以下為不完全統計，2009年至今，中國部分外企對外轉移和退出中國市場情況。



2009年，NIKE關閉其在中國唯一的直營工廠：太倉工廠。2010年，飛利浦（Philips） 將電視機業務生產和銷售出售給冠捷，松下將三洋白電部門出售給海爾。

2011年，雀巢（Nestle）關閉上海冰淇淋生產廠，退出華東市場。德國瑞能公司退出中國市場，並關閉其在內蒙古包頭的瑞能北方風電設備有限公司。瑞典家用電器製造商伊萊克斯（Electrolux）與國美簽署協議，委託國美在中國貼牌生產及銷售其系列產品。2011年，Google退出中國。

Google在2011年退出中國。（Reuters）

2012年，漢莎（Lufthansa）關閉了在華合資貨運企業翡翠航空，Adidas關閉了其在中國的最後一家直屬工廠。2013年，松下（Panasonic）關閉了其在上海的工廠，東芝（Toshiba）關閉大連電視工廠。

2014年，全球第三大普藥集團阿特維斯（Actavis）退出中國市場，松下將把立式洗衣機和微波爐生產從中國轉移至位於日本靜岡縣和神戶市的工廠。

2015年，微軟（Microsoft）關閉在華諾基亞工廠，三星集團（Samsung）將在華的部分工廠轉移至東南亞。

2016年，三星供應商深圳艾迪斯電子科技有限公司停產。飛利浦照明在中國深圳的全資子公司飛利浦照明製造有限公司宣布解散所有員工，並正式停止運營。百勝餐飲集團宣布以4.6億美元將百勝中國出售給春華資本集團及螞蟻金融服務集團。

中國近年想擺脫低端「世界工廠」的形象，轉而向汽車、飛機等高科技製造業發展。（路透社）

2017年，日本相機製造巨頭尼康（Nikon）停止子公司尼康光學儀器（中國）有限公司的經營，負責生產尼康數碼相機以及數碼相機配件的工廠停產。美國FPGA原廠美高森美（Microsemi）在納斯達克正式宣布關閉位於上海的製造工廠。全球最大的硬盤製造商希捷關閉其在蘇州的工廠。

2018年，鈴木（Suzuki）撤出其在昌河鈴木和長安鈴木兩家子公司中的全部股份。日本日東電工公司宣布關閉蘇州工廠，撤離中國。蘋果（Apple）組裝大廠和碩（Pegatron）計劃將位於中國大陸的生產線撤回台灣或轉移到東南亞進行生產。

2019年，三星電子關閉了在惠州的工廠，這標誌著三星手機完全停止在華生產，其生產線轉移至越南、印度等東南亞國家。日本辦公設備商理光宣布，將把影印機生產線從中國全面轉移至泰國。家樂福中國業務賣給蘇寧。

一片看懂：人多就贏？印度取代中國成「世界工廠」有難度

2020年，英國連鎖超市樂購（TESCO）宣布完全退出中國市場。荷蘭飛利浦（PHILIPS）宣布將其家用電器業務出售給知名投資公司高瓴資本，退出中國家電市場。美國知名服裝零售品牌Old Navy宣布退出中國市場，並且關停所有在中國的線下及線上門店。

2021年，東芝（Toshiba）關閉大連最後一家工廠，產能未來將轉至越南和日本。Yahoo中國停止向中國大陸提供Yahoo的產品與服務；Yahoo旗下的科技媒體Engadget關閉提供簡體中文內容的Engadget中國版。日本電器製造商OKI關閉位於中國的打印機和復合機的生產業務，將其打印機生產線搬至泰國，部分維修零件生產線則退回至日本福島工廠。

2021年，東芝（Toshiba）關閉大連最後一家工廠，產能未來將轉至越南和日本。（視覺中國）

2022年，Apple發布iPhone14，在印度工廠組裝生產。日本佳能（Canon）關閉珠海工廠，退出中國，生產線遷回本土。韓國樂天集團決定解散中國總部，追加對東南亞各國的投資，進一步擴展東南亞市場。

2023年，索尼（Sony）已完成中國的相機生產線轉移，將其主要工廠遷至泰國。