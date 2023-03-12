兩會｜人大代表：國產存儲芯片打破外企壟斷　國內市場份額佔6成

今日（12日）上午9時，第十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行第五次全體會議。會議前，第三場「代表通道」上，全國人大代表、華中科技大學教授馮丹表示，中國國產存儲芯片在內地市場份額已達到6成，將繼續努力從根本上解決國產存儲芯片（記憶晶片）「卡脖子」難題。



馮丹在「代表通道」上介紹，如今中國國產儲存系統在國內的市場份額已從5%發展到60%以上。「國家需求就是科研工作者努力的方向。」她表示，自上世紀90年代開始，中國市面上的儲存設備、系統皆被國外壟斷，長期受制於人，沒有一個中國製造的儲存器。她和團隊致力於推進存儲設備國產化，打破了國外對高端存儲系統及其核心關鍵技術的壟斷。

「代表通道」華中科技大學計算機學院教授 馮丹（央視直播截圖）

存儲系統是數據的載體，關乎數字經濟、產業安全、國家安全。「信息存儲的研究從0到1還不夠，還需要從弱到強，我和我的團隊一方面繼續進行核心技術的攻關，另一方面致力於推動存儲設備國產化。」

她與團隊研發的「存儲碎片整理技術」，已應用在幾款國產主流品牌手機上。馮丹透露，她和團隊正和國內多家龍頭企業建立聯合實驗室，共同研發速度更快、能耗更低的下一代存儲器，努力從根本上解決國產存儲芯片「卡脖子」難題。

韓國三星電子、SK海力士，日本鎧俠等海外公司一直壟斷存儲芯片的核心技術。但近年來，中國不斷努力推進國產存儲芯片的發展，試圖打破海外壟斷。其中中國長江於2021年底正式推出新一代旗艦級SSD硬盤「TiPro7000系列」。另外，長江存儲也已經實現了192層3D NAND閃存芯片的技術突破，而192層閃存產品是日韓國際芯片巨頭掌握的最先進產品。