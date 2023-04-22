常熟市：公務員、國資單位人員5月起數字人民幣發工資

江蘇常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前通知，當地公務員事業人員及國資單位人員，5月實行工資數字人民幣發放。



常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》，稱從5月開始，對常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數字人民幣發放。知情人士透露，該文件屬實，此前常熟已在全市域全領域推進數字人民幣試點，目前很多消費場景已經可以使用數字人民幣支付。

數字人民幣是中國人民銀行發行的法定數位貨幣，由指定營運機構參與營運者並向公眾兌換，貨幣將以電子形式支付，目前已在部分地區開展測試。近期，深圳羅湖區最近首次推出數字人民幣硬錢包自助發卡機，更向港人發放數字人民幣補貼。

不過對於實行工資數字人民幣發放，輿論卻有疑慮，關注到私隱問題，以及將來是否會全國普及，「國家事業單位，國企，再到民企，個人！」但也有人表達支持，認為這能有效杜絕灰色收入，甚至稱「中國式的反腐又邁出了一大步」、「應該首先在腐敗重災區全面推行」。

內地不少地區已對「數字貨幣電子支付」進行測試。（Getty Image）

就著數字人民幣，中國人民銀行行長易綱2021年11月9日在芬蘭央行新興經濟體研究院成立30週年紀念活動上表示，實物人民幣將與數字人民幣長期並存，央行數字貨幣的使用和推廣應遵循市場化的原則，「也就是說老百姓需要兌換多少，我們就發行多少」。

針對私隱安全，易綱表示，當局高度重視數字人民幣的個人信息保護問題，並採取了相應的製度安排和技術設計。數字人民幣在匿名性方面採取「小額匿名、大額依法可溯」的原則，在收集個人信息時遵循「最少、必要」原則，採集的信息量少於現有電子支付工具。同時，嚴格控制個人信息的儲存與使用。除非有明確的法律要求，人民銀行不得將相關信息提供給任何第三方或政府機構。