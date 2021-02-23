數字人民幣｜滬自動販賣機支援數字人民幣結算　掃QR Code即付款

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-23 10:55

內地去年起大力推進數字人民幣，先後在深圳、廣州、北京、上海等地開展數字人民幣試點。市民除了可在實體店、網購平台使用，近日就連自動販賣機亦可選用以數字人民幣結算。

澎湃新聞昨日（22日）報道，上海徐家匯地鐵站一部名為「黑拾」的自動販賣機的支付頁面出現「數字人民幣」選項。當點擊數字人民幣支付後，頁面會出現相關二維碼，市民只要打開數字人民幣App掃描二維碼即可支付，支付過程與支付寶、微信支付相似。

「黑拾」自動販賣機的客服電話稱，自動販賣機目前主要分布在人民廣場、南京東路等站，且並非所有的自動販賣機均可接受數字人民幣支付。

從數字人民幣支付頁面看，收款人為「上海巨米文化傳媒有限公司」。據天眼查數據，該公司是一間物聯網公司，成立於2016年1月，致力於新型智能售貨機終端研發、製造和運營。現已在上海地鐵車站以及地鐵周邊商圈內全面鋪設線下網點100多個。

據了解，上海數字人民幣試點首次公開於今年1月5日，在上海交通大學醫學院附屬同仁醫院員工食堂，一名醫生率先借助數字人民幣「可視卡硬錢包」支付。

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數字人民幣由人民銀行發行，是數字形式的法定貨幣，具有價值特征和法償性，實質屬於流通中人民幣現金的補充範疇，與紙鈔、硬幣等價。人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春曾解釋，數字人民幣是支付工具，是「錢包」的內容，微信支付、支付寶則是「錢包」；數字人民幣發行後，市民仍然可透過微信支付、支付寶付款，只不過「錢包」的內容增加了央行貨幣。

（澎湃新聞）