家門口腳墊丟失要6名警員偵辦、逼下屬做飯　雲南官員被判14年

近日，中央紀委國家監委網站披露雲南省文山州廣南縣委原常委、常務副縣長高燕文嚴重違紀違法案細節，他的妻子也因職務罪入獄。據了解，高燕文曾因為丟失家門口的一塊腳墊，便馬上要求縣公安局出動縣公安局刑偵大隊5、6名民警，此外，他把下屬當成



2022年2月，雲南省西疇縣人民法院一審公開宣判，以貪污罪、受賄罪、濫用職權罪判處高燕文有期徒刑十四年，並處罰金人民幣120萬元；對高燕文違法所得，予以沒收，上繳國庫。



2021年3月，文山州紀委監委發布「高燕文涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查」的消息。同年9月，高燕文被開除黨籍、開除公職。

公開資料顯示，高燕文，男，1975年11月出生，1995年7月參加工作，1997年10月加入中國共產黨。曾任雲南省丘北縣溫瀏鄉組織委員、黨委副書記；丘北縣曰者鎮鎮長、黨委書記；丘北縣教育局黨委書記、局長；丘北縣委常委、宣傳部部長；丘北縣委常委、政法委書記；廣南縣委常委、常務副縣長。

央視指出，出生於丘北縣溫瀏鄉一個普通農村家庭的高燕文，從普通教師到任職鎮長、鎮黨委書記、縣教育局局長，再到先後任職不同的縣委常委崗位，可謂是一路順風順水。然而，隨著崗位不斷變換和職位的升遷，高燕文的思想覺悟和政治素養沒有隨之提升，反而在升遷中迷失了自我、迷失了方向，開始變得作風霸道、擅權妄為。

要求五六名民警出警 只因丟了家門口的腳墊

高燕文在擔任丘北縣政法委書記期間，有一次因為丟失了家門口的一塊腳墊，便馬上要求縣公安局出警，結果縣公安局刑偵大隊五六名民警忙活了一通下來，問家裡到底是丟了什麼貴重物品，才知道原來是他家門口的一塊腳墊丟了。

除此之外，高燕文還視下屬為自家僕從，在擔任丘北縣教育局長期間，縣教育局原計財股長王某鞍前馬後為高燕文服務，從為其家庭煮早點到高燕文家請客吃飯，王某都負責買菜做飯前後奔忙，飯做好後，高燕文就要求其離開，稍有不滿高燕文便會大聲呵斥。

高燕文認為送禮是「重情重義」

央視批評，自走上領導崗位後，高燕文身邊走動的人逐漸多了起來，阿諛奉承的人也多了起來，飯局、酒局也多了起來，在一次次推杯換盞、小恩小惠和讚揚吹捧中，高燕文逐漸迷失自我、習以為常。別人拉攏腐蝕他的手段也從吃吃喝喝逐漸演變成煙酒禮品、小額紅包直至大額現金，在這種「溫水煮青蛙」式的「圍獵」中，高燕文變得飄飄然，膽子也越來越大，他忘記了來時路，踏上了「一路向腐」的不歸路。

高燕文的懺悔錄裡面有這樣幾句話：「我的世界觀、人生觀和價值觀出現了問題，錯誤地認為別人給我送錢送物是對我的尊重，是一種身份和地位的象徵，感覺很有成就感，沒有認真反思為什麼送我不送別人，為什麼在其他崗位時沒有人送的問題，現在想來，歸根到底還是奔著我手中權力來的。」

高燕文不但沒有認識到收受管理服務物件錢物是違反黨紀法規的行為，反而認為這是相關人員「重情重義」的表現，甚至以此為榮。從擔任鎮長開始直至擔任廣南縣委常委、常務副縣長的十餘年時間裡，高燕文與數十名管理服務物件一直存在不正當經濟往來。

「家門失火」夫妻雙雙鋃鐺入獄

高燕文在懺悔書中寫道：「我的家風教育和家庭教育管理嚴重缺失，我和妻子趙映竹沒有互相發揮好廉內助的作用，沒有吹好枕邊風，妻子貪污我不知道，我長期多次受賄並把大部分贓款交給她管理和使用，她不但沒有制止，反而默許認可。」

就在高燕文接受審查調查期間，他的妻子、丘北縣科協原主席趙映竹也因職務犯罪鋃鐺入獄。2021年7月，馬關縣人民法院一審公開宣判，以貪污罪、濫用職權罪判處趙映竹有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣20萬元。

央視評論，如果在高燕文顯露出違紀違法苗頭時，同樣身為黨員領導幹部的妻子能夠及時提醒，他可能也不會在貪腐的「泥淖」裡陷得如此之深。可惜，高燕文缺失的家風建設沒能讓妻子選擇做「賢內助」，而是與高燕文一道上演貪腐「夫妻檔」。他們在面對彼此的違紀違法問題時，都不約而同選擇熟視無睹，形成「默契」。

央視批評，一次有工程老闆到家裡給高燕文送錢物，正好高燕文外出不在家，趙映竹便順其自然地代為收下，高燕文知道後也不管不問。就是在這樣的彼此縱容默許下，高燕文和趙映竹才一步一步跌入了犯罪的深淵。

央視最後指出，家風正、私德嚴，才能政風清、政德廉。家風的缺失讓本應該互為「賢內助」的夫妻二人變成了「賢內蛀」，導致「家門失火」，最終夫妻雙雙鋃鐺入獄，給整個家庭帶來了巨大遺憾。