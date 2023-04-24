全國人大常委會啟動特種設備安全法執法檢查　落實「質量強國」

為推動落實黨的二十大報告提出的「製造強國」、 「質量強國」戰略，加大特種設備安全法的貫徹實施力度，全國人大常委會近日啟動特種設備安全法執法檢查。從電梯、客運索道、大型遊樂設施，到鍋爐、壓力容器等，特種設備是經濟社會發展的重要基礎設施。



《中華人民共和國特種設備安全法》自2014年1月1日起施行，涉及生產安全、公共安全和民生保障，關係工業經濟和裝備製造業高質量發展，是一部兼具發展和安全的綜合性法律。

新華社記者從23日在北京召開的全國人大常委會特種設備安全法執法檢查組第一次全體會議上了解到，檢查組將於今年5月赴遼寧、上海、福建、山東、湖北、廣西等6省（區、市）開展實地檢查﹔同時，委託黑龍江、江蘇、浙江、河南、廣東、重慶、四川、新疆等8省（區、市）人大常委會對本行政區域內特種設備安全法貫徹實施情況進行檢查。通過實地檢查、委託檢查、委託課題研究相結合，大興調查研究，全面深入掌握特種設備安全法實施情況。

據悉，檢查組將重點檢查七方面內容：促進產業發展情況﹔加強綜合治理情況﹔政府部門執法履責情況﹔有關管理制度落實情況﹔開展科技創新情況﹔各方面對特種設備工作的意見和建議﹔法律實施中存在的其他問題等。通過執法檢查督促法律實施機關、有關部門和單位法定職責得到全面落實，安全責任主體法定義務得到有效履行，人民群眾法定權利得到充分保障。

5月下旬，執法檢查組將召開第二次全體會議，對執法檢查報告稿進行修改完善。6月中下旬，全國人大常委會將聽取和審議關於檢查特種設備安全法實施情況的報告。