中央發布《質量強國建設綱要》　2025年形成一大批優勢明顯品牌

據央視及新華社6日報道，中共中央、國務院近日印發《質量強國建設綱要》（以下簡稱《綱要》）。《綱要》指出，建設質量強國是推動高質量發展、促進中國經濟由大向強轉變的重要舉措，是滿足人民美好生活需要的重要途徑。



《綱要》提出的主要目標是：到2025年，質量整體水平進一步全面提高，中國品牌影響力穩步提升，人民群眾質量獲得感、滿意度明顯增強，質量推動經濟社會發展的作用更加突出，質量強國建設取得階段性成效。



《綱要》稱，到2025年，經濟發展質量效益明顯提升，産業質量競爭力持續增強，産品、工程、服務質量水平顯著提升，品牌建設取得更大進展，質量基礎設施更加現代高效，質量治理體系更加完善。

《綱要》稱，品牌建設水平要顯著提高，企業爭創品牌、大眾信賴品牌的社會氛圍更加濃厚，品質卓越、特色鮮明的品牌領軍企業持續涌現，形成一大批質量過硬、優勢明顯的中國品牌。

《綱要》又稱，到2035年，質量強國建設基礎更加牢固，先進質量文化蔚然成風，質量和品牌綜合實力達到更高水平。

《綱要》還從推動經濟質量效益型發展、增強産業質量競爭力、加快産品質量提檔升級、提升建設工程品質、增加優質服務供給等方面提出了要求。