四川「迷霧森林」內服毒自殺　2男1女死者均為90後來自不同省市

四川什邡鎣華山下天鵝林場傳出自殺案，2男1女服毒身亡，2日後被行山人士發現。當地政府已將死者遺體連夜運送下山。



今日（24日）凌晨，什邡市公安局發布警情通報稱，4月20日下午，30歲女子謝某、26歲男子周某某以及23歲男子梁某某，由外地到達什邡市鎣華鎮天橋村七組後，在林場深處服毒自殺身亡。3人分別來自四川巴中、福建和河南。

4月22日下午，有行山人士路過天鵝林場三道岩時，發現2男1女躺在冷杉叢林中的一處空地上，上前查看時發現3人已身亡，隨即報警求助。

行山人士路過此處時發現3名死者。（紅星新聞）

當地村民高大爺作為嚮導帶人到現場查看情況。他透露，3名死者躺在三道岩的一個平台上，「女的躺中間，兩個男的躺在兩邊」，均是年輕人，當時路過的行山人士打電話報警後，還專門到什邡市國有林場分水嶺管護站報告情況。

接報後，什邡市國有林場、鎣華鎮政府、鎣華派出所，離事發地最近的天橋村，立即派人趕赴現場，什邡市消防等部門也到場處置。

有村幹部介紹，當晚民警、消防、民兵、村民以及政府、林場工作人員組成的過百人隊伍上山，直到4月23日凌晨，才將死者遺體運送下山，送往殯儀館。有村民透露，警方在現場發現疑似劇毒物品。

位於鎣華鎮的什邡市國有林場天鵝工區三道岩，常年被迷霧籠罩，異常幽靜。從成都出發，自駕1.5小時即可抵達，被稱為成都周邊「迷霧森林」，受眾多戶外愛好者青睞，也是戶外徒步的網紅打卡點，但每年都會有人在迷霧中迷路請求救援。