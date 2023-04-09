張家界4遊客跳崖　警方：死者服毒量遠超致死水平

4月4日，4名遊客（三男一女）在張家界天門山景區山頂西線玻璃棧道上翻越安全護欄跳崖自殺。警方初步調查，4人透過群聊溝通策劃集體自殺，他們先服毒再跳崖，由其中一名死者帶頭。

家屬稱，警方曾透露死者的服毒量遠超致死水平。4月8日，玻璃棧道重新對外開放。



據張家界市永定區人民政府新聞辦公室通報稱，4月4日下午1時許，三男一女在天門山跳崖，3名男子跳崖身亡，一名女子被及時阻止，但因跳崖前曾服毒，經送院搶救後不治，4人均為自殺，排除刑事案件及其他因素。

《大象新聞》報道，被人及時阻止後送院的女子是陳某，其親友張女士（化名）透露，陳某被救下後工作人員曾嘗試搶救，「但是從玻璃棧道坐纜車下山要37分鐘，再加上到醫院的路程，最後宣布搶救無效了」。

4月4日下午1時18分，陳某發布的朋友圈顯示，她手拿一個裝滿液體的水杯，並寫道「你好世界，再見」。（大象新聞）

張女士稱，警方曾透露4名死者通過群聊的方式溝通策劃，其中一名死者是帶頭人。家屬取回陳某的手機時，發現手機密碼已經修改，據她在4月4日下午1時18分發布的朋友圈顯示，她手拿一個裝滿液體的水杯，並寫道「你好世界，再見」。

張女士稱，警方曾向家屬透露，死者的服毒量遠超致死水平，「3克就能危害生命的毒藥，他們用了50克」。

玻璃棧道重新對外開放

據介紹，有三條路線可進入張家界天門山景區，其中A線坐索道上山後，就可以到達4人跳崖所在的西線玻璃棧道。

進入棧道前，除了入口處有幾位售票工作人員外，還有兩名保安維持秩序。玻璃棧道入口處上方設有閉路電視鏡頭。

玻璃棧道全長約60米，護欄約高1.3米至1.4米之間。在玻璃棧道側面，貼有「禁止跳躍」、「禁止攀爬」等警告牌。玻璃棧道依靠懸崖峭壁建設而成，地板由大塊的透明玻璃組成。

跳崖事件發生後，西線玻璃棧道曾關閉數天。除了西線玻璃棧道，景區還有東線玻璃棧道和盤龍崖玻璃棧道。天門山景區負責人稱，將進一步加強安全巡視，在重點區域加派人手，加強對突發事件的應對能力。