張家界跳崖者遺書內容曝光　警方：4人群聊「約死」，1人帶頭

4月4日，4名遊客（三男一女）在天門山景區山頂西線玻璃棧道上翻越安全護欄跳崖。經當地公安部門查明， 4人均為自殺，已排除刑事案件及其他因素。據悉4人透過群聊溝通策劃這起自殺事件，致4人遺書內容均相同，按當地警方說法，跳崖計劃由其中一名死者帶頭。



根據現場發現的四人遺書，內容十分簡短，「只有一句話，本人***，具有民事行為能力，本人是自殺，與其他人無關。」遺書是在4月2日寫下。

內媒8日循線採訪參與跳崖4人中女子陳某的朋友，友人提及事發後和陳某的家人一起趕到張家界處理後事，當地警方曾向家屬透露，4名死者主要透過群聊的方式溝通策劃，其中一名死者是帶頭人。

綜合事件檢索，今次跳崖地點過去也曾多次發生類似事故。

2018年6月，一名遊客在天門山景區西線玻璃棧道處，翻越護欄跳下山崖自殺，經多方連日搜救，該遊客遺體被找到並轉運至殯儀館。警方調查，當年6月13日17時35分許，天門山景區巡線人員在西線玻璃棧道終點位置處的木質台階上發現一黑色雙肩背包。為查找失主，調看監控影片發現，當天17時17分許，一名遊客從放包處自行翻過安全護欄跳下山崖。

不足兩個月後，同一棧道又發生一起跳崖事故。

2018年8月2日13時許，一名遊客在天門山景區玻璃棧道處，翻越護欄跳下山崖。8月6日，張家界天門山國家森林公園公安派出所一民警稱，經過搜救，於8月2日晚10時找到遺體，並已通知家屬。

張家界天門山景區彼時回應稱，景區已進一步加強安保工作。不料今次再次發生憾事，且是以集體「約死」形式、不幸結果收尾。

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