有片｜月內第二起！內地女子赴泰國潑水節　慘遭綁架勒索9.7萬元

《泰國日報》報道，一名內地女遊客近日前往泰國旅遊，在潑水節上認識一名男子，對方邀請她到公寓玩，結果被該名男子以及另一名男子綁架，2名綁匪強迫她透過手機軟體轉帳42.75萬泰銖（約合97500港元），得款後再搶手機離開。

事後女子自行解開繩索逃出，隔日到警局報案。泰國警方正在收集證據，並協調簽發紅色逮捕令，目前得知其中一人逃往柬埔寨，另一人的出境紀錄暫時沒發現。



《北京日報》微信公眾號25日發布消息，指近日一名內地女遊客在泰國遭兩名男子綁架勒索後逃脫，事件引發關注。

內地女遊客在泰國遭綁架，嫌犯潛逃他國。圖為內地女遊客（左）受邀到嫌疑人公寓遊玩。（北京日報）

據悉，該受害女子在潑水節上結識一名男子後，於4月17日被邀請前往其公寓，隨後被該男子和另一名男子綁架和毆打，並被強迫轉帳42.75萬泰銖（約合97500港元），嫌疑人得手後騎摩托車逃離現場。

4月18日，受害女子自行解開繩索逃出，並在逃出後第二天向警方報案。經初步檢查，該女子手臂、肩膀、面部均有傷痕。

泰國警方4月22日在新聞發布會上透露，目前犯罪嫌疑人已潛逃至柬埔寨，泰國警方正蒐集證據，並協調簽發紅色逮捕令。泰國警方表示，本次案件或為預謀作案，嫌疑人先是前往上述娛樂場所尋找目標，與受害者相識後，再和朋友一同作案。

女遊客自行解開繩索逃出，隔日到警局報案。（翻攝微博@世面）

警方通過監控錄影，明確了兩名犯罪嫌疑人的蹤跡，其中一名犯罪嫌疑人，使用另一身分的護照潛逃至柬埔寨。泰國當局將調查兩本護照的來源。警方宣稱兩名嫌疑人逃離了泰國，並表示這是一個月內泰國發生的第二起中國女遊客遭綁架案件。本月初，20歲中國大三女留學生在泰國遭綁架遇害，事件曾引發關注。

對此，中國駐泰國大使館也發布提醒，要民眾注意出遊安全，內容提到4月13日至15日是泰曆新年潑水節，假期前後泰國多地舉行活動慶祝，期間人員、車輛出行密集，容易發生交通事故，因此遊客務必提高交通安全意識，確保平安出行。尤其要注意，泰國車輛是右駕左行，過馬路要多加小心。