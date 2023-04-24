DJ Soda泰國潑水節濕身狂歡　下秒遭陌生男觸碰1位置疑借淋水博懵

南韓人氣女神 DJ Soda 擁有火辣外型與甜美神顏，所到之處必定都湧入大批粉絲追隨，而親民的她也喜歡到各國參加當地慶典。最近她分享自己到泰國參加一年一度的潑水節，還換上火辣細肩帶上衣與當地民眾一同狂歡，事後也將影片上傳與粉絲分享。不過卻有眼利網友發現，其中有一位陌生男疑似刻意吃豆腐，雖然 DJ Soda 沒有發聲，但火速遭到撻伐。



DJ Soda 透過 IG 分享自己在泰國遊玩的影片，白皙的肌膚換上短版水藍色與超短真理褲、護目鏡，在人群中相當顯眼。果然一出現立刻成為攻擊「嬌」點，不少民眾都對著她潑水，DJ Soda 立刻濕身，但她依然樂在其中，同時笑稱「它（護目鏡）無法保護我的臉和眼睛被潑水。」不過在影片中，卻出現一位穿著紅上衣的男子抓住她的手臂倒水，似乎是刻意與她肢體接觸。

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畫面曝光後，網友放慢影片發現似乎還有刻意觸碰到 DJ Soda 的上圍，她則是立刻雙手護胸，雖然臉上帶著笑容，但還是展現有些慌張的模樣。但此舉立刻引發怒火，有網友認為這位紅衣男的動作根本是故意的「沒必要還抓住她的手臂」、「全部只有這男的故意抓住，看了很噁心！」也有人回應「無論哪種方式，男人都不應該像那樣觸摸陌生的女子。」

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