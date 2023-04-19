潑水節女生被男子撕雨衣　當事人：對方已受譴責，希望到此為止

除了泰國，雲南多地近日都舉辦「潑水節」，但網上一段女遊客被人撕扯雨衣、圍圈潑水的影片引發熱議。

當事人黃女士接受《紅星新聞》訪問時稱，當時並未感覺到有人向其私密部位潑水，但她認為撕扯雨衣的行為非常不妥。目前，她與拍片者張先生選擇不提出予以立案。



黃女士介紹，自己是在雲南讀書，當日和幾個朋友參加潑水節，她在路邊行走時被一些路人包圍，後來大家就向她潑水，「我眼睛一直睜不開，就把雙手舉起來說『我投降我投降，不要潑了』，整個過程持續了大約兩三分鐘」。

她坦言，撕扯雨衣的行為「挺沒有禮貌」，當時她被多人潑水，雙眼睜不開，且身上的背帶褲一直掉落，很害怕走光。「我當時來了例假，穿雨衣就是怕水浸到衣服裏面，雨衣被撕扯掉以後有點受寒，有些不舒服，但是身體沒有大的問題」。

黃女士稱，當時全身都被潑水，所以沒有察覺到有人專門往身體私密部位潑水，因此網傳「有人專門朝我的私密部位潑水」的說法不准確。另外，她在西雙版納都玩得很開心，是第一次參加潑水節，「我們從來沒有說過『再也不來雲南、再也不來西雙版納』這樣的話」。

黃女士被一名男子撕扯雨衣。（紅星新聞）

同行友人張先生介紹，當時在網上發布題為「為什麼要扯人家衣服啊」的影片，主要是因為朋友被扯了衣服，希望提醒大家要有素質，「沒想到事情發展到這個地步，一些博眼球的說法已經影響到了我們的生活」。

張先生稱，黃女士的雨衣早已被扯壞，當時不止片中男子有伸手扯雨衣，「因為大家都是在過節，也不存在猥褻的情況」。事後，警方有主動聯繫他們了解事件，兩人已選擇不提出予以立案的訴求，並已原諒片中男子。

對於被質疑沒有上前幫助朋友，張先生解釋，當時他們邊走邊拍片，起初大家都在互相潑水，但突然有一大班人衝出來圍住黃女士，他被人群隔開，根本沒有注意到對方的雨衣被撕扯，只能將手機舉高拍攝，事後回看才發現異樣。

黃女士稱，很多網民在譴責片中男子撕扯雨衣的行為，或許已對他的生活造成一定影響，雖然對方的行為錯誤，但他已受到「懲罰」，「我們也不想再給他施壓，後續也不會再考慮提出予以立案的訴求，希望這個事情到此為止」。