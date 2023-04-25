2023年深圳設計周將開幕　打造「設計之都」城市名片

據「深圳發布」消息，2023年深圳設計周將以「世界設計深圳動能——深圳設計之都15週年」為主題，於4月27日至5月6日舉辦。



據悉，2023深圳設計週由深圳市人民政府和國際設計理事會主辦，中央廣播電視總台廣東總站暨粵港澳大灣區總部協辦。展覽期間，將打造以8場主題活動、21場系列重點活動和N個分會場星展場活動為主要內容的「8+21+N」立體式、矩陣化活動體系，將全球視野和深圳特色相結合，瞄准設計前沿，突出科技融合，強化產業賦能，體現城市氣質。

廣東，深圳，人才公園。（圖 / VCG）

深圳「設計之都」15年，展現設計創新理念

2008年，深圳獲批加入全球創意城市網絡，被聯合國教科文組織授予「設計之都」稱號。今年是深圳獲得稱號15週年，而深圳設計周是深圳「設計之都」建設最重要的品牌活動。

據悉，本屆設計周秉持四維設計理念，嫁接世界設計與深圳動能。圍繞「設計賦能產業創新發展、引領時尚消費潮流、打造城市營銷品牌、解決城市治理難題」四個維度和發展路徑，使設計不斷融入到產業發展、城市建設、社會服務等方面。

2023深圳設計周官方海報。（圖 / 深圳發布）

此外，本屆設計周以全球共創為紐帶，聚焦全球設計界目光，廣邀世界參與，引入國際設計理事會作為深圳設計週主辦單位之一，在德國柏林、法國巴黎等舉辦國際推介會。設計週期間，將創新舉辦「設計之都」全球城市峰會等國際化的高端論壇及展覽，發布引領全球設計發展的「深圳倡議」，讓世界設計為深圳賦能，讓深圳設計為世界貢獻力量。

15年來，深圳設計蓬勃發展，產業規模不斷擴大，設計生態日益完善，國際國內影響力顯著提升，成為重要的設計新銳城市、先鋒城市，「設計之都」成為深圳一張靚麗的城市名片。一方面，深圳依托聯合國教科文組織創意城市網絡，推動深圳設計、深圳品牌更好地走向世界；另一方面，深圳吸引全球設計機構和人才，引入國際高端設計資源，把握設計最新趨勢，讓設計更好地賦能產品、賦能產業、賦能城市，推動經濟社會高質量發展。

廣東，深圳，羅湖經濟特區。（圖 / VCG）

展現深圳設計之光，賦能深圳「20+8」產業集群

本屆深圳設計周將重點展示深圳設計「科技+設計」、「產業+設計」的獨特魅力，推出「20+8」產業設計走廊，呈現設計激發產業新動能的藝術連廊。同時，邀請比亞迪、騰訊等深圳龍頭企業代表和國際設計大咖發表演講，進一步梳理深圳設計品牌資源。

4月27日，設計周將舉辦以《深度融合先進製造工業設計圳在賦能》為主題的深圳產業會客廳活動，探討新時代的大勢下工業設計對深圳製造業轉型升級和提質增效的引領作用，幫助「20+8」產業集群企業、專精特新企業與工業設計企業形成溝通對接，賦能「深圳製造」，推動深圳產業的高質量發展。

廣東，深圳，平安金融大廈。（圖 / VCG）

全城設計嘉年華，擦亮深圳城市文化名片

本屆設計周將推出巡行全城的「城市設計地圖」巴士，精心舉辦「山海連城」城市設計走廊主題展，多維度、沉浸式了解深圳「一脊一帶二十廊」城市生態骨架。活動將進行立體式、矩陣式傳播，並在機場、高鐵站、郵輪碼頭等標誌性地點建立「設計之都」櫥窗，向社會公眾、設計界和國際社會傳播「深圳設計」文化IP。

同時，本次活動還將推出眾多與城市生活緊密相關的活動，包括「極速先鋒」城市展、理想示範教室行動、百校煥新行動、城居新空間系列展示等活動，從不同側面展現設計在推進城市更新、解決城市治理難題方面的前沿思考，凸顯設計在城市轉型升級中的引領作用，讓市民感受到設計如何賦能城市和產業發展。