01專訪｜港青深圳開cafe圓夢　讚當地營商寬鬆：枱櫈可以擺行人路

「咖啡店的枱櫈即使擺出行人路，只要不阻到人就沒人管。深圳的營商環境比香港寬鬆很多，深圳人的寛容度高很多。」來自香港的年輕人Jack在深圳寶安區投資的咖啡店開張了近一個月，他近日接受《香港01》採訪，大談在當地的創業體驗。



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新開張的咖啡店坐落於港人比較陌生的寶安區，四周被住宅包圍，距離地鐵靈芝站僅數分鐘路程，主打社區街坊生意。記者在一個星期五的下午探訪咖啡店，只見店內有七八位年輕人一邊啜著咖啡，一邊對著手提電腦工作。

咖啡店的總投資額為22萬（本文所有金額均為人民幣），30歲來自香港的Jack出了11萬，是人生第一次開店。這天穿著無袖背心、戴著無鏡片眼鏡和帽子的Jack也落場幫忙，沒事忙的時候就處理自家在廣告業的生意，兩隻腳踏著兩個行業，他是這個時代典型的斜槓青年。

Jack投資了11萬人民幣開咖啡店「Beta Coffee」，每日在店內工作長達8個小時。（香港01記者攝）

「深圳的『試錯成本』比香港低好多」

為何在深圳而非土生土長的香港開咖啡店？Jack感嘆的說：「在香港，用22萬開咖啡店是天方夜譚，投資額起碼要貴幾倍。對於第一次開咖啡店的人來講，深圳的『試錯成本』低好多。」

店面400呎大，月租是1.4萬元。Jack說：「在香港要租同一間舖，租金至少貴一倍。」裝潢簡約而富懷舊情調，打橫的舖面有一排對街的玻璃窗，百無聊賴的客人可以看著長街風景坐上半天。Jack又說：「裝修只花了5萬，在香港的話隨時十幾二十萬。」

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可是深圳有接近1萬家咖啡店，數量全國第一，甚至被稱為「咖啡之都」，在這裏開咖啡店會不會有很高風險？除了深圳，廣東也有很多城市可以開咖啡店吧？

Jack解釋，他近兩三年都住在深圳，在當地經營廣告生意，所以選址在深圳是有些「自然而然」。另一個原因是他的其中一位投資夥伴是土生土長的寶安區人，熟悉當地法規，當地朋友也多，很自然寶安區就成為首選。

Jack以有一點老氣橫秋的語氣說：「在深圳，找到一個本地人合作是好緊要好緊要的」，人生路不熟是很大問題，他不建議不熟悉深圳的人到當地創業。

「政府回應民情快」

除了這些錢銀原因外，Jack選在深圳開店，還因為他欣賞當地政府的施政風格。Jack說：「這裏發生了事情，只要在網絡發酵，政府就會快手出措施穩定社會民情、安撫民心。」

即使深圳在Jack的口中如此美好，在創業期間Jack仍然曾經碰壁。Jack氣憤的說，有一次他看中了一個舖位，約了一個地產經紀出來談，在電話裏對方也稱沒問題，豈知道見面後對方才說那個舖位已經租出，會有其他舖位介紹給他。Jack批評「這在香港根本不可能發生，這裏的專業服務意識差很多」。

Jack又有點不滿的說：「這裏的排水系統好差，好容易水浸。前一陣子大雨時，舖頭後門就有條小河在流，旁邊的舖頭都水浸了。」

即使如此，Jack沒有後悔在深圳開舖。他讚賞的說：「在這裏，舖頭裝修完就可以立刻開業，申請各種證件都超快，沒有事情會阻礙到你。」

「深圳人的寛容度高很多」

天色漸晚，開始有一些下班的人來到店裏。Jack在店前的行上路上打開了一張露營枱和兩張櫈，讓客人坐下。兩個客人點起香煙，在路上一邊喝著咖啡一邊抽煙，這種景象在香港不易看到。

咖啡店有4張露營枱，每張枱可以坐4個人。Jack有點興奮的說：「咖啡店的枱櫈即使擺出行人路，只要不阻到人就沒人管。深圳的營商環境比香港寬鬆很多，深圳人的寛容度高很多，很少會投訴，香港人就相反，小小事都投訴。」Jack又補充說：「唔阻到人，大家都開心，何樂而不為？」

目標是再開兩家分店

目前咖啡店還未請員工，由Jack和另外兩個投資夥伴親身落場處理一切工作。Jack還強調：「還有我從鄭州來的女朋友，她也會幫忙。」

問到未來的計劃時，Jack的無鏡片眼鏡也無法隱藏笑意。他說：「咖啡店開業不夠一個月，營業額已經有3萬3千左右。等到可以做外賣及夜市，將來每個月營業額可以去到六七萬，半年就可以回本，純利3萬也不難。」

Jack又笑著說：「最理想的情況是營業額可以去到每月九、十萬，將來再在深圳開兩家分店。」