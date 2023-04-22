深圳首條海底隧道料年底全線通車　全長8.05公里雙向設6車道

全長8.05公里的深圳首條海底隧道——媽灣跨海通道工程，日前進入最後攻堅階段，預計今年年底全線建成通車。通車後，將實現前海片區的客貨分離和過境分離，進一步拓寬城市發展空間，對促進粵港澳大灣區交通互聯互通起積極作用。



媽灣跨海通道效果圖。（光明網）

媽灣跨海通道工程，起於前海媽灣港區的媽灣大道與月亮灣大道交叉處，止於寶安大鏟灣片區沿江高速大鏟灣收費站及金灣大道—西鄉大道交叉口。線路全長8.05公里，分為地面道路和地下道路兩部分。地下道路規劃等級為城市快速路，雙向六車道，設計時速80公里；地面道路規劃等級為城市主幹路，雙向六車道，設計時速40公里。

項目工程1標（左線）盾構段全長2060米，採用一台為工程量身打造的「鵬城號」盾構機，盾構機全長110米，盾構機刀盤直徑達15.55米，高度超5層樓。而項目工程2標（右線）盾構段全長2063米，採用了「媽灣號」氣墊式泥水平衡盾構機，該盾構機由中國獨立設計製造，直徑為15.53米，高度超過5層樓，主要構件全長140米。這兩台盾構機開挖斷面是常規地鐵盾構的6倍，也是目前國內應用於水下隧道施工的最大直徑盾構機。據了解，長470米的媽灣跨海通道工程2標段大鏟灣地面部分道路已提前建成通車。

目前，媽灣海底通道工程進入最後攻堅階段，右線隧道盾構掘進已突破2000米，現正以每天兩環4米的速度掘進，右線工程將於近期實現貫通，迎來工程重大節點性突破；而左線隧道掘進也已超1100米，將於今年8月實現貫通。至今年底，媽灣海底通道將全線建成通車。

媽灣跨海通道主要承擔南山港區（媽灣、赤灣、蛇口）的疏港貨運交通，兼顧承擔媽灣、赤灣等片區的客運交通聯繫，實現前海對外交通的「客貨分離」。其建設對優化港區疏港交通組織，減小疏港交通對南山區和前海合作區城市環境的影響，完善區域路網結構意義重大。