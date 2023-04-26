深圳前交通局長因孫女炫富被查已滿月　官方：正在關注但無結果

3月，內地一名網民因發布「家裡存款超過9位數」、家人「感覺貪了」等言論，且爺爺為深圳交通運輸局前局長引發輿論關注，遭網民質疑炫富、家中涉貪等。3月24日，深圳交通運輸局通報稱，已就相關信息展開核查。

但上述情況通報一個月有餘，事件調查的最新進展卻毫無音訊。



據早前報道，涉事網民「北極鯰魚」在微博上多次發表炫富、辱華、家人涉貪的言論，例如曾對網友稱自己爺爺當交通局長時，「你爺爺正在大街上給人修腳」；「我家有9位數存款」、「喜歡看『支』性難改的樣子」等引起群情激憤。

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事後，「北極鯰魚」的爺爺的真實身份被網民起底，為深圳交通局貨運分局前局長，2007年退休。網民深挖發現，鐘庚錫在2003年曾斥資1200萬美元註冊過一間公司，2007年退休後又將其註銷。按2003年100美金可兌換827元人民幣的匯率換算，1200萬美元折合成人民幣約為9924萬，幾乎達到9位數。

對此，鐘庚錫公開闢謠，指家中有9位數的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，部分網民言論為造謠。

對此情況，3月24日，深圳交通運輸局通告稱，已對此情況進行核查，將及時通報有關情況。但距離上次通報已過去一個月有餘，據《頂端新聞》報道，深圳市交通運輸局相關工作人員稱，關於鍾某某一事的調查情況目前尚未公布最新進展，「不管是我們單位還是其他相關單位，我們確實是正在關注這件事情，但是目前依舊沒有一個結果。」