退休8年　深圳市政府前副秘書長盛斌墮樓身亡　家屬指他患抑鬱症

《南方都市報》報道，4月7日上午，南山區蛇口街道澳城花園小區發生一起墜亡事件。記者從知情人士處獲悉，死者為深圳市人民政府原副秘書長盛斌，據了解盛斌2014年已提前退休。



報道引述知情人士透露，現場符合高墜特徵，家屬對死因無異議。同時，家屬稱其患有抑鬱症，於2022年12月病情加重。



《南方都市報》整理，盛斌出生於1955年10月，曾任深圳寶安區委辦公室副主任、寶安區區長助理、寶安區國有資產管理委員會副主任、市投資管理公司副總裁；2001年2月起任市經濟發展局局長。2010年，盛斌從深圳市人大常委會經濟工作委員會主任調任市政府副秘書長(正局級)。

2015年，深圳市人民政府官網的一則人事任免通知顯示，經深圳市人民政府2014年11月27日研究決定：盛斌辦理提前退休手續。報道指出，退休後的盛斌曾多次以不同的社會頭銜參加與金融、文化相關的公開活動。

報道指出，盛斌最近的一次公開活動是2022年7月，他同清華五道口金融EMBA深圳同學會一行訪問喀什，到深圳援疆前方指揮部進行調研座談。

盛斌當時以清華五道口金融EMBA深圳同學會副會長的身份參加活動。資料顯示，清華五道口金融EMBA深圳同學會於2018年成立，由深圳市清華大學校友會管理。