杭州市委原書記周江勇涉受賄1.93億認罪　擇期宣判

新華社報道，今日（27日）安徽省滁州市中級法院一審公開開庭審理了浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，周江勇被指控涉受賄折合人民幣1.93億餘元。



安徽省滁州市檢察院指控：2001年至2021年，周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受他人財物，共計折合人民幣1.93億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究周江勇的刑事責任。

在庭審中，檢察機關出示了相關證據，周江勇及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表了辯論意見，周江勇進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

根據資料，周江勇是改革開放以來杭州首位被查的市委書記，也是繼浙江省政協原副主席斯鑫良、寧波市原市長盧子躍之後，中共十八大後浙江省被查的第三位省部級官員。除此之外，周江勇還是首個被指「與資本勾連，支持資本無序擴張」的落馬「老虎」。