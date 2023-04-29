黨校學習讓司機代課、在酒桌時間比辦公桌多　四川落馬貪官懺悔

「廉潔四川」網站、微信公眾號自2022年7月28日推出《懺悔實錄》欄目，通過涉案黨員幹部自身懺悔、自我反思，形成有力震懾、教育警示，進而推進以案促改、以案促治。近日，其發布了瀘州市落馬官員張偉東的情況，張懺悔道，他的黨校學習是讓司機代課的，自己在酒桌的時間，比辦公桌還多。



張偉東1967年3月生，曾任瀘州市財政局經濟建設科科長、資金管理科科長，瀘州市住房公積金管理中心黨支部書記、主任等職。他去年9月接受瀘州市紀委監委紀律審查和監察調查；今年3月因嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍和公職，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

案情指，張偉東從省屬重點高校本科畢業後，被分配到瀘州市財政局農財科工作，2000年7月被提拔為全局最年輕、工齡最短的實職副科級中層幹部，隨後一步步成長為副處級領導幹部。然而，隨著職務的升遷，其思想和認識卻悄然發生變化，理想信念開始動搖，不僅在單位大搞「一言堂」，變得剛愎自用、狂妄自大，且因所任職務掌握著資金劃撥、預算管理等重要權力，長期被商人老闆如眾星拱月般簇擁，長期與管理服務對象吃喝玩樂、打牌賭博，更是理所當然地收受紅包和禮品，體會著權力變現帶來的快感，一步步墜入貪腐深淵。

他在2013年至2022年期間違規收受禮品禮金，接受宴請和旅遊活動安排；亦官亦商，違規經商辦企業，並利用職務上的影響為特定關係人的經營活動謀取利益；大搞權錢交易，利用職務之便為他人謀取利益並非法收受財物，數額特別巨大。

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在懺悔書中，張偉東總結了自己貪婪墮落的三個主要原因。一是放鬆了自己世界觀的改造，具體來說就是不學習，發展到後面就造成了思想和行動上的脫軌，開始驕傲自大、剛愎自用。他憶述，自從到了公積金中心任職以來，自己在牌桌上、酒桌上的時間，比在辦公桌上的時間要多得多。

二是貪婪作祟，他本身並不缺錢，但是別人送錢來，就總是控制不住心中的「惡念」和「貪婪」，統統照單全收。最後是權力觀扭曲，他總以為手中的權力是自己的，自己幫助了別人，收取「好處費」是理所應當，進而模糊了「公和私、義和利、是和非、正和邪、苦和樂」的關係，在以權謀私中沾沾自喜，在燈紅酒綠中忘乎所以，在聲色犬馬中丟棄了黨性原則。

張偉東表示，他痛恨自己對不起父母妻女，自己常年在外，從未對母親盡孝、從未對妻女盡責，反而讓她們備受煎熬、擔驚受怕。在退居二線之後，他本應與妻子更加相濡以沫，用心陪伴女兒，共享天倫之樂，但因個人的過錯，毀掉了家庭，讓幸福之家支離破碎，讓認識自己的人都看到了額頭上「貪官」二字，不但沒給家人爭光，反而丟臉，成為一名讓人唾棄的反面典型。

張偉東稱悔恨自己，悔得痛徹心扉，悔得撕心裂肺，悔得淚流滿面，但這些都不能彌補自己對家庭造成的傷害。最後，他表示，希望廣大黨員幹部，對法律紀律要有戒懼，要守住自己不貪不腐的底線等；同時對自己所犯下的罪行，向組織認錯並認罪、服罪、悔罪和認罰。