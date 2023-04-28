王菲前夫李亞鵬被強制執行：未按時付4000萬　近年陷巨額債務風波

樂壇天后王菲前夫、內地演員李亞鵬及其兄李亞煒近日新增一則被執行人信息，執行標的4000萬元（人民幣．下同），涉及合約糾紛案件，執行法院為北京市朝陽區人民法院。據了解，二人因未按時履行法律義務，被申請強制執行，於2023年4月13日，被北京朝陽法院執行局立案。



案情指，北京泰和友聯投資有限公司曾出資6000萬元，對李亞鵬兄弟旗下的麗江雪山投資有限責任公司注資。公開資料顯示，麗江雪山投資有限責任公司成立於2008年，位於雲南省麗江市，以從事房地產業為主，企業註冊資本26150萬元，實繳資本13426.5萬元。其法定代表人為李國棟，但最終受益人為李亞鵬。

當時泰和友聯公司約定獲得10%的股份，並在項目3年開發週期屆滿後，先行收回約定的固定權益收益4000萬元。然而，李亞鵬一方一直未支付相關款項，催款不成的泰和友聯公司遂將李亞鵬、李亞煒和擔保公司訴至北京市朝陽區人民法院。法院一審判決李亞鵬兄弟向泰和友聯公司支付4000萬元及利息。去年7月6日，北京市第三中級人民法院做出終審判決，駁回李亞鵬兄弟的上訴，維持原判。

據了解，雙方從2015年12月開始對簿公堂，案件歷經6次庭審程序，包括一次再審程序和一次重審程序。李亞鵬還有7279.35萬元的公司股份被法院凍結。而在去年7月14日，李亞鵬在個人微博表示，堅決尊重法院判決並積極努力履行，又指自己並未向對方借過錢，只是在項目公司生死存亡之際個人承擔了公司給對方的承諾。可是，李亞鵬始終未履行法律義務，終被申請強制執行。

李亞鵬近年陷入巨額債務風波，非議不斷。據早前報道，2012年麗江雪山投資以1.635億元奪得麗江束河街道一宗27.256公頃土地作為住宿餐飲用地，計劃開工時間為2013年8月。2012年至2015年，雪山藝術小鎮在李亞鵬操盤下星光無限，李還讓「專業」的操盤團隊量身設計了逾130棟190平方米到300平方米的清水獨棟別墅，價格可賣至700萬元至上千萬元。在李的帶動下，其圈內好友楊坤、趙薇、胡軍等也都在當地置辦了資產，但就沒有自住，而是成立了「中國好機友俱樂部」。

不過，項目開盤後幾乎無人問津，只賣掉30多棟別墅。2015年6月，陽光100以1.938億元收購李亞鵬旗下中書控股麗江雪山藝術小鎮項目51%股權，並全面介入項目經營與銷售。故此，號稱總投資達35億元的雪山藝術小鎮，僅甩賣了2億元不到。接盤後，李亞鵬團隊此前規劃的別墅都分割成返租式公寓銷售，可是項目近年的銷售依然不佳。後來，隨著陽光100資金鍊斷裂，小鎮無以為繼，更有網民透露當地已經雜草叢生。

曾有知情人士表示，李亞鵬人很好，很有藝術家情懷，麗江政府也非常熱情地邀請其來做項目，並在地價上給予優惠，可能正是這樣讓李亞鵬一激動，就把事給做了，結果做了之後才發現，房地產領域的開發和銷售，其實自己並不熟悉，「李亞鵬是明星，能吸引人來這個項目捧場，但要讓人買房就不是那回事兒了」。