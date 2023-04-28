國家糧食局原局長張務鋒涉嫌受賄案　檢察機關依法提起公訴

《新華社》報道，國家發展和改革委員會原黨組成員，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由四川省德陽市人民檢察院審查起訴。近日，德陽市人民檢察院已向德陽市中級人民法院提起公訴。



報道指出，檢察機關起訴指控被告人張務鋒利用擔任山東省工商行政管理局黨組成員、副局長，山東省臨沂市委副書記、市長，山東省政府黨組成員、副省長，國家發展和改革委員會黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在工程承攬、幹部選拔任用等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

2022年6月15日上午，中央紀委國家監委發布消息稱，國家糧食和物資儲備局原黨組書記、局長張務鋒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

張務鋒是2022年落馬的第二隻「糧老虎」，也是該年國家糧食和物資儲備局（原國家糧食局）落馬的第二隻「老虎」。

張務鋒是2022年落馬的第二隻「糧老虎」，也是該年國家糧食和物資儲備局（原國家糧食局）落馬的第二隻「老虎」。(新浪新聞)

落馬前兩個月，中央巡視組進駐

公開簡歷顯示，張務鋒出生於1960年10月，漢族，山東萊蕪人。1984年4月加入中國共產黨。研究生。張務鋒早年間仕途在老家山東，歷任山東省工商局辦公室副主任、主任、黨組成員、辦公室主任、副局長等職。

2006年12月起任山東省臨沂市委常委、常務副市長、市委副書記、副市長、市長、市政府黨組書記。2013年2月起，他任山東省發展和改革委員會黨組書記、主任。

2015年7月至2017年2月，張務鋒任山東省人民政府副省長、黨組成員。2017年2月，張務鋒任國家發改委黨組成員，國家糧食局黨組書記、局長，2018年3月任國家發改委黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長。

張務鋒最後一次出現在公開報道中，是2022年5月23日。5月23日，全國糧食和物資儲備科技活動周啟動儀式在北京舉行。時任國家發展改革委黨組成員，國家糧食和物資儲備局黨組書記、局長張務鋒出席啟動儀式。

在張務鋒落馬前兩個月，中央第八巡視組進駐國家發展改革委黨組。國家發改委網站2022年4月10日曾報道，「根據中央關於巡視工作的統一部署，近日，中央第八巡視組巡視國家發展改革委黨組工作動員會召開。」

張務鋒前已有「糧老虎」徐鳴落馬

2018年3月，根據第十三屆全國人民代表大會第一次會議批准的國務院機構改革方案，將國家糧食局的職責整合，組建中華人民共和國國家糧食和物資儲備局，不再保留國家糧食局。

近年來，國家糧食和物資儲備局（原國家糧食局）已打下兩隻「老虎」。除了張務鋒，還有一位是原國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴。