6官員參加20大精神培訓班　豪飲7瓶白酒醉死1人

青海省六名官員在參加學習貫徹中共二十大精神培訓班期間，在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒，六人共飲用七瓶白酒，導致其中一名藏族官員死亡。死亡官員應為原青海省委委員、海北藏族自治州委書記多杰。



青海省委書記陳剛4月28日主持召開省委常委會會議，傳達中共中央紀委國家監委關於青海省府祕書長以降一眾6名廳官嚴重違反中共八項規定精神問題的通報。其中組織喝酒者，時任青海省委委員、省政府黨組成員、秘書長師存武被開除中共黨籍、開除公職處分。



中紀委國家監委4月27日通報稱，2022年12月11日20時至23時許，在青海省舉辦黨政主要領導幹部學習貫徹中共二十大精神培訓班期間，時任青海省委委員、省政府黨組成員、秘書長師存武，組織時任省委委員、省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，省委委員、省文化和旅遊廳黨組書記、廳長王學文，省委委員、海北藏族自治州委書記多杰，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在省委黨校學員宿舍聚餐飲酒。

師存武利用職權要求省政府機關食堂為其提供並安排公務車輛運送菜肴，李青川提供八瓶白酒，當晚六人共飲用七瓶白酒。次日，師存武因醉酒缺席省有關會議，一名幹部在學員宿舍被發現死亡。

通報指出，師存武等人身為重要崗位「一把手」，在中共二十大剛剛勝利閉幕，青海省委全面學習宣傳貫徹中共二十大精神、舉辦學習培訓班期間，帶頭違反中央八項規定精神違規聚餐飲酒，造成嚴重後果和惡劣影響，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型。

經黨中央批准，決定給予師存武開除中共黨籍、開除公職處分，給予李青川留黨察看二年、政務撤職處分，給予王學文撤銷黨內職務、政務撤職處分。青海省委決定給予洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職處分，並對相關責任單位和人員進行嚴肅問責。

中共二十大2022年10月在北京舉行。（新華社）

死亡官員應為原青海省委委員、海北藏族自治州委書記多杰

通報未指明死亡官員的名字，但根據處分決定和海北州人大常委會2023年2月發布的消息顯示，死亡官員應為原青海省委委員、海北藏族自治州委書記多杰。

1966年出生的多杰是青海海東人，藏族，早年在青海省委組織部工作，此後歷任海西州委常委、組織部部長、海西州人大常委會主任、海北州州長等，去年8月任海北州委書記。

海北州人大常委會今年2月9日發出公告稱，門源縣選舉的海北藏族自治州第十五屆人民代表大會代表多杰去世，代表資格自然終止。

青海省委書記陳剛4月28日主持召開省委常委會會議，常委會指出一致堅決擁護中共中央、中央紀委國家監委決定，把深化從嚴治黨、從嚴治吏作為深入開展青海實踐載體，堅決紮實開展「以案促改」專項教育整治。

會議強調，青海6名領導幹部嚴重違反中央八項規定精神問題，是罔顧中央三令五申頂風違紀的典型，性質十分嚴重，影響極其惡劣。要深刻認識中央八項規定精神是長期有效的鐵規矩、硬槓槓，深刻認識加強對「一把手」監督的重要性、必要性，以優良黨風引領社風民風。