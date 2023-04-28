貪官受賄太多建1間屋專放贓物　驚揭整面牆都是錢　僅茅台已230箱

撰文：ETtoday
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被查不到1年，大陸53歲落馬高官傅國平近日受審，27日，湖南省岳陽市中級人民法院一審公開開庭審理了湘潭市人大常委會原副主任傅國平受賄案。

此前據報道，傅國平專門在鄉下老家建了一棟房子，專門砌牆藏了人民幣1200餘萬元，5台點鈔機連續清點了5個小時。

贓物「堆積如山」僅茅台已裝滿1架貨車　點擊放大瀏覽執法人員破牆發現大量現金情形：

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檢察機關指控，2004年至2022年，傅國平利用擔任湘潭市雨湖區副區長、湘潭高新技術產業開發區管委會副主任、湘潭縣縣長、湘潭縣委書記、湘潭天易經濟開發區黨工委書記等職務上的便利，為他人在工程承攬、項目推進、資金撥付和設備採購等方面謀取利益，單獨或者夥同他人非法收受多家單位和個人所送財物，折合共計749.8萬元，其中未遂393.83萬元。傅國平對起訴指控的犯罪事實不持異議並認罪悔罪，法庭將對該案擇期宣判。

傅國平1970年3月出生，今年53歲，湖南湘鄉人，公開資料顯示，傅國平曾任湘潭市城管局辦公室主任，湘潭市雨湖區委常委、區人民政府副區長，湘潭縣委副書記、縣長等職務。

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2016年7月，傅國平任湘潭縣委書記。2022年1月，傅國平當選湘潭市人大常委會副主任。2022年7月8日，湘潭市第十六屆人民代表大會常務委員會第四次會議決定：接受傅國平辭去湘潭市第十六屆人民代表大會常務委員會副主任職務，報湘潭市第十六屆人民代表大會第二次會議備案。辭職11天之後，2022年7月19日，湖南省紀委監委發布消息，傅國平被查。

今年1月29日晚，湖南衛視播出2022湖南反腐警示錄《忠誠與背叛》下集，其中傅國平出鏡。報道披露，由於收受的禮品禮金太多，傅國平專門在鄉下老家建了一棟房子，用於存放贓款贓物。辦案人員搜查時，發現頂層閣樓的一處牆體，有著明顯的修補痕跡，新粉刷的水泥，與原來的牆體極不協調。辦案人員敲開牆體一看，發現裏面堆放著成箱成箱的現金。

這些現金，銀行工作人員用5台點鈔機連續清點了5個小時，最後經核實，共計1200餘萬元。辦案人員表示，傅國平家裏高檔煙酒堆積如山，光茅台酒就有230多箱，足足裝了一貨車。

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傅國平是誰？

傅國平為涉貪受查高官，1970年3月出生，曾任湘潭市城管局辦公室主任，湘潭市雨湖區委常委......點擊了解更多

傅國平貪污共貪了多少？

傅國平受賄太多，建了1間屋專放贓物，辦案人員搜查時，發現頂層閣樓的一處牆體，有著明顯的修補痕跡......點擊了解更多

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