五一假期｜訂淄博酒店竟坐地降價？　遊客稱聞所未聞揭真相感暖心

五一假期臨近，旅遊城市的酒店房價普遍升逾5倍，不少旅客都提前預訂房間。

因燒烤爆紅的山東淄博亦成為熱門旅遊地，當地有酒店提前半個月已被訂滿，但近日有人反映，當地的酒店「坐地降價」，原先過千元的房間減半價。



旅客周先生反映，早前以1341元（人民幣，下同）的價格，五一假期間在淄博某酒店預訂了一晚的房間，後來接獲酒店通知，因淄博政府限價，房價只須735元，「五一黃金旺季，有的地方都是讓你退房漲價，淄博差不多給打了對折，聞所未聞」。

另有網民發文稱，之前以過千元的價格預訂了希爾頓酒店的房間，現被通知改為571元／晚。

4月26日，希爾頓酒店工作人員回應，因淄博燒烤爆紅，客流量增大，政府為防止酒店房價過分上調，特別控制和優化價格。希爾頓酒店僅限淄博地區有房間價格調整，5月底前價格不變。目前，五一假期間的房間已經訂滿。

攜程、飛豬等多個酒店預訂平台顯示，五一假期，淄博多數酒店僅有鐘點房可供預訂，不少酒店的可預訂時間都顯示在5月3日以後，其它時間已被訂滿。沒有訂滿的酒店，則距離市中心有20公里以上，所剩房源不多。

多家酒店已無法預訂。（新聞晨報）

平台上，淄博多間高檔型酒店均已顯示無法預訂。有酒店前台工作人員稱，由於預訂量太大，因此酒店方關閉平台的預訂，目前剩餘的房間大部分供臨時調整備用。

當地一間經濟型酒店老闆稱，早在半個月前，酒店在五一假期的房源就已經被訂滿，目前尚未有人退訂。一晚的房間價格由原先約7、80元漲至100元，「市裏早就下了通知不讓漲價」。

他介紹，淄博主城區的酒店基本已訂滿，建議遊客可到淄博其它區居住，譬如周村區、臨淄區、淄川區等。除了訂房間可能會更容易，乘坐巴士、的士來往主城區都非常方便，同時淄博的旅遊景點大多分布在外圍，住在前述幾個區遊覽也會更方便。

淄博的酒店被搶購一空，火車票也一票難求。在中國鐵路12306平台上，5月1日從北京到淄博的列車，二等座全部顯示為候補狀態，只有少量車次的商務、一等座仍有少量車票。

北京往淄博的車票一票難求。（新聞晨報）

攜程預測報告顯示，淄博在五一整體旅遊訂單較2019年上漲441%。遊客年齡佔比為00後35%，90後35%，80後20%。中國經濟周刊消息，美團、大眾點評數據顯示，五一期間淄博旅遊訂單同比增長2000%。

4月22日，淄博市市場監督管理局發布通知稱，該市在2023年五一假期前後，對賓館酒店客房價格實行漲價幅度控制措施。按3月各類型客房平均成交價格計算，上浮超過50%，按哄抬價格行為予以查處。

官方預計，五一期間將有超過12萬人前往淄博。4月26日，淄博市文化和旅遊局發布《致廣大遊客朋友的一封信》，提到五一期間中心城區的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，預計部分重點路段、網紅打卡點將出現交通阻塞、停車難、排隊時間長等問題，建議旅客可錯峰出遊。