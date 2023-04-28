五一｜港人北上如何免VPN登錄WhatsApp　港元亦可完成電子支付？

內地與香港自2月6日起正式恢復免配額、免核酸檢測通關，港人現時僅需攜帶旅行證件及填寫健康申報即可北上旅行。兩地全面通關後的首個「五一」假期將於本周六（4月29日）開始，《香港01》將以本文為您整理一份實用的北上攻略。



圖為蓮塘口岸。（蘇煒然攝）

1.開啟數據漫遊即無需VPN

由於電子支付的發達，現時在內地已很少能見到現金的身影，人們外出可僅憑一台手機，就解決購物、用餐、搭乘交通工具等日常需求。而港人北上內地若要避免諸多出行上的不便，則首先要保證手機有訊號。

其中，最直接的方法，就是向香港電訊服務供應商購買內地流量套餐，以中國移動香港（CMHK）為例，「大灣區Day Pass」每日500MB用量，連續5日售價68元、連續8日售價88元、連續15日售價148元。

另外，亦可在港購買內地上網數據卡，以中國移動鴨聊佳數據卡為例，15日數據售價58元左右；中國聯通8日通話上網數據卡，售價為68元左右。

值得注意的是，上述兩種方法在抵達內地後，開啟「流動數據網絡」及「數據漫遊」兩項功能，便無需「翻牆」即可使用港人常用的WhatsApp、Instagram、Facebook等社交平台。

2.可用港元進行電子支付？

微信、支付寶等電子支付方式已經覆蓋內地絕大多數商店，若北上港人無人民幣戶口，是否可以使用港元直接在內地完成電子付款？

答案是肯定的，WeChat Pay HK、AliPay HK已在港推出一段時間，且目前均支持「跨境支付」功能，香港用戶無需在App內綁定內地銀行戶口，都同樣能夠在內地完成付款，支付時系統會自動將人民幣兌成港元在用戶的餘額中扣除款項，故亦毋須預先轉換錢包地區或兌換人民幣。

值得注意的是，港人若要在內地使用WeChat Pay HK、AliPay HK進行跨境消費，就必須進行最少一項實名認證，包括綁定一個同名字銀行帳戶的「銀行轉帳認證」或進行自拍及身份證上傳的「面容認證」，不同級別的認證會影響到戶口的不同限額限制，但如果只是用於小額支付消費，較低級別的「銀行轉帳認證」已經足夠。

3.地鐵購票及路線

在疫情前，港人北上大多會選擇可以點到點出行的的士。但現時單以深圳為例，已有多達17條地鐵線路運營，除了完全貫通大部份地區之外，價格亦十分親民，即使搭上個多小時的車程都只不過11元人民幣，較的士平上數倍。

而搭乘深圳地鐵則可通過「微信小程序深圳地鐵乘車碼」、「內地支付寶深圳地鐵」，以及購買深圳地鐵單程票、地鐵卡等多種途徑。對於不經常到深圳或者單日往返的港人來說，購買地鐵單程票或登記使用「Alipay HK跨境乘車碼」則最為快捷方便。值得注意的是，「Alipay HK跨境乘車碼」除了深圳之外，還支持廣州、佛山、中山等大灣區城市的公共交通。

「Alipay HK易乘碼」使用教程▼

至於地鐵線路，則可於到訪城市的地鐵官方網站中查詢，亦可下載該城市地鐵的官方APP。除此之外，在「百度地圖」等地圖APP中直接搜尋該城市地鐵線路（如：深圳地地鐵線路、廣州地鐵線路），亦可完全展示，並支持起點至終點路線規劃。

4.如何在大灣區就醫？

港人若旅行中遇有身體不適，可使用大灣區的醫療服務。按《醫院分級管理標準》內地醫院經過評審，確定為三級，一級為社區（街道）醫院、二級為縣級（區級）醫院、三級為市級醫院。每級再細分甲、乙、丙三等，其中三級醫院增設特等級別，因此醫院共分三級十等。不過，內地現時並無評定為「三級特等醫院」的出現，三甲醫院已是最高級別。經常把香港醫療服務作內地試點的港大深圳醫院就是廣東省最新成立的三甲醫院。

港府將推出特別支援計劃，居粵港人可於港大深圳醫院覆診。(資料圖片)

而在大灣區就醫，基本的步驟有：掛號分診、排隊候診、醫生問診、有需要的話做檢查檢驗，然後醫生處方，最後則根據處方繳費及取藥。內地港人若在大灣區就醫，必須提供港澳台居民居住證、港澳居民來往內地通行證 (即「回鄉證」)，或香港永久居民身份證，並以電話號碼作登記。須注意的是，大灣區醫院通常接受「港澳台居民居住證」，並非所有醫院都接受「回鄉證」或「香港身份證」，預約前要先問清楚。

至於預約掛號就有四大方式，包括電話預約、網上預約、微信公眾號預約、手機程式預約。不同醫院、不同科門診預約的方法會有所不同。按城市來分類，廣州有六大統一預約系統、深圳有預約掛號系統、珠海有衛生健康局微信公眾號，提供全市共8間醫院的預約掛號服務，江門則有四大醫院預約服務。

5.內地實用APP、公眾號推薦

美團、大眾點評

港人可通過美團、大眾點評等APP搜尋餐廳訊息，並有機會以折扣價格購買食物代金券。除此之外，這兩個APP中亦包涵卡拉OK、戲院、景點門票相關吃喝玩樂訊息等。

餓了麼、美團外賣

作為內地規模最大的兩個外賣平台，美團外賣用戶數達2.5億，合作商戶數超過200萬間，活躍配送騎手超過50萬名，覆蓋城市超過1300個，日完成訂單2100萬單。餓了麼亦已覆蓋全國670個城市和逾千個縣，包括在線餐廳340萬間，用戶量達2.6億。港人北上旅行時不僅可用餓了麼、美團外賣享平價美食，更與香港動輒幾十元配送費不同的是，上述兩個外賣平台的餐廳配送費均為幾元甚至免運費。

百度地圖

到了內地後Google Map用唔到點算好？百度地圖便可提供步行、巴士、地鐵、騎行、的士等不同方式的精準路線並預估到達時間。

據悉，百度地圖覆蓋POI達1.8億，道路里程超1000萬公里。同時，百度地圖的街道全景已覆蓋國內95%的城市，全景照片突破20億張。2022年1月，百度地圖全國商場店舖覆蓋率達98%。 2022年9月30日，百度地圖正式切換為北斗優先定位，北斗衛星日定位量首次突破1000億次。

美味不用等是餐廳網上排隊的微信小程序，目前已覆蓋全國300多個城市的10萬餘間餐廳。（美味不用等微信小程序）

美味不用等

美味不用等是餐廳網上排隊的微信小程序，目前已覆蓋全國300多個城市的10萬餘間餐廳。港人若計劃到「網紅餐廳」用餐，則可提前在美味不用等中取籌，以大幅減少現場排隊時間。

6.內地求助電話一覽

報警電話：110

火警救助：119

醫療急救電話：120

交通事故報警：122

政務服務便民熱線：12345

消費者申訴舉報熱線：12315

交通運輸服務監督熱線：12328（物品遺落的士等可打該熱線求助）