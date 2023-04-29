汪辜會談30周年｜宋濤：認同九二共識　兩岸即可復談

兩岸本週皆有相應汪辜會談30周年座談活動，國台辦主任宋濤表示，汪辜會談彰顯「九二共識」作為兩岸協商談判基礎的重要地位。只要「台灣當局」認同體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸協商談判就可以恢復，台胞關心的問題就能得到妥善解決。



中共中央台辦、國台辦、海協會4月28日在北京舉辦「紀念汪辜會談卅周年座談會」。宋濤表示，30年來證明，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。九二共識的核心是一個中國原則，正因為有的這個政治基礎，才能開啟兩岸協商談判，促成汪辜會談成功舉行。才能實現兩岸三通，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新的高度。

馬英九到訪大陸展開祭祖交流之旅，並在今日下午搭乘高鐵自湖北武漢前往湖南長沙。國台辦主任宋濤一起陪同搭車，兩人一路上談笑風生。（馬英九辦公室）

「30年來的歷史啟示，兩岸完全有能力、有智慧解決好自己的問題。」宋濤自信說道。隨後指出汪辜會談開啟的兩岸關係由對峙走向對話、由對立走向合作的新階段，樹立在一個中國原則基礎上兩岸平等協商的典範。

宋濤特別點出，注意到最近台灣各界呼籲堅持九二共識的聲音「多了起來」。陸方強調，只要台灣當局認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸協商談判就可以恢復，台胞關切的問題就能得到妥善解決。台獨與和平發展水火不容，與兩岸同胞福祉利益背道而馳。維護台海和平，須堅決反對台獨。

同場與會的海協會會長張志軍則指出，汪辜會談樹立了在一個中國的基礎上平等協商的典範，體現了相互尊重、實事求是、平等協商、求同存異的精神，表明雙方只要在「一個中國」原則基礎上談，就能不斷增強互信，積累共識，並務實解決問題，為兩岸協商談判提供可借鏡的模式。

廈門大學台研所教授劉國深認為，過去30年經驗說明，九二共識是兩岸最大的政治公約數。共識之下，雙方雖有分歧，但完全可以平等協商、互相包容。在台灣內部，許多人在拿「九二共識」做文章。可以看到，馬英九近期訪陸深切體會到，九二共識「復活」了。劉國深相信，「如雙方能夠在一中原則上達成共識，即使有其他表述方式也是可以考慮的，關鍵仍在一中。」