「藍白合作」恐無望？台民眾黨：九二共識污名化　兩岸應相互承認

台灣明年初舉行新一屆大選，輿論關注在野國民黨與民眾黨能否達成「藍白合作」。不過在周二（11日），民眾黨團指出，前總統馬英九日前訪問中國大陸後大談「九二共識活過來了」，但九二共識早就被污名化，台灣人普遍難以接受，並強調兩岸應相互承認。



民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿舉行「從雙英出訪後，看兩岸互動模式」記者會。邱臣遠表示，總統蔡英文訪問友邦過境美國的模式行之有年，而中華民國台灣是主權獨立國家，有權和友邦進行外交活動，民眾黨團反對中共文攻武嚇，認為這無助於兩岸人民交流，台海兩岸的人心會越拉越遠。

他又認為，面臨緊張的台海情勢，當局應有效建立官方溝通管道，因應壓力衝突管理，避免誤判情勢。

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張其祿則表示，就為期12天的訪陸行程，馬英九名字登上大陸網路流量關鍵字，但這恐怕讓他成為大陸對台統戰最佳範例及指標人物。另一方面，馬英九返台後大談「九二共識活過來了」，張其祿表示，九二共識早就被污名化，台灣人普遍難以接受，如果國民黨仍緊抓著九二共識，仍會被困在中共大中國思維及一國兩制統戰架構下，無法讓多數台灣人所認同。

張進一步指，中共必須尊重台灣人民的認知及聲音，打壓只會讓台灣人心越離越遠，唯有海峽兩岸基於「相互承認、尊嚴、平等」來對話，讓人民遠離戰火，才是兩岸良性發展最佳解方。

台灣2024年舉行新一屆大選，外界關注國民黨及民眾黨能否達成「藍白合作」。本月1日，民眾黨主席柯文哲曾對此表示，民眾黨跟國民黨「DNA」差很多，實務上有困難。