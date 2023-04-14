汪辜會談30年　海基會辦顧問會議　學者：對岸須接受中華民國存在

台灣海基會顧問會議日前針對汪辜會談30年來兩岸關係爭論進行研討，政治大學國關中心副主任、陸委會副主委的吳安家指出，捍衛中華民國是台灣的底線，也應該是台灣朝野政黨的共識，他表示，「假如中國大陸不接受中華民國存在的歷史事實與政治現實，兩岸僵局就無法化解。」



1993年4月27日汪道涵和辜振甫在新加坡舉行「汪辜會談」順利簽署四項協議，今年即將屆滿30周年。在兩岸關係日益緊張之際，海基會邀請曾擔任政大國關中心副主任、陸委會副主委的吳安家教授與顧問共同討論「汪辜會談 30 年」，會議由前總統府秘書長、海基會現任董事長李大維主持，副董事長兼秘書長、陸委會副主委邱垂正等海基會主管參加。

汪道涵（右）和辜振甫分別於1993年和1998年舉行過兩次會談。（資料圖片）

吳安家在會議上指出，汪辜會談至今已 30 年，兩岸關係定位必須要清晰、不能再模糊，他強調，捍衛中華民國應是跨黨派的共識。

吳安家認為，兩岸互動的基本原則是溝通、交流、建立互信、避免戰爭，兩岸應該持續維護直航、小三通等各項交流，有交流才能建立互信，也應該在時機條件成熟時恢復溝通談判機制，才有機會建立共識。

此外，吳安家也分析李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四位總統任內兩岸政策，以及四任總統對兩岸關係發展的差異。

他指出，李登輝執政期間，修正蔣經國的「三不政策」（不接觸、不談判、不妥協），在「擱置爭議、求同存異」、「先易後難、先經後政、循序漸進」、「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」等理念與政策指導下，於 1993 年促成汪辜會談，開啟 1949 年來兩岸交流從未有的新時代。

吳安家指出，陳水扁任內提出歐盟模式、新中間路線等，做為兩岸最終解決方案。他也一再強調，中華民國存在是政治現實與歷史事實，與中華人民共和國是對等地位。

對於陳水扁的說法，中國大陸則強調「聽其言、觀其行」，「只要回到一個中國原則，什麼都好談，什麼都可以讓」，這種反應讓兩岸關係停滯無法繼續開展，也造成談判中斷、交流受到影響。

吳安家表示，馬英九執政時則承認「九二共識」，獲得中國大陸的認可，兩岸恢復談判，在馬英九執政期間共簽了23項協議。另外，在蔡英文總統執政後，她強調尊重中華民國憲法及兩岸人民關條例，強調對等尊嚴，並要求大陸恢復談判。

馬英九（左）2023年3月30日會見國台辦主任宋濤（右）（馬英九辦公室）

汪辜會談30年 兩岸關係依舊停滯

對於汪辜會談30年來，兩岸簽署多項協議、交流頻繁，為何兩岸關係依舊停滯、還在談基本問題。吳安家坦言，兩岸關係很複雜，「除牽涉國內民主化與國際因素等狀況，更牽動中華民國的國家生存發展以及 2300 萬的人民福祉，朝野政黨都要想辦法解決這個問題。」

現場顧問們對於吳安家的說法多表贊同。在兩岸定位方面，有顧問認為，兩岸人民關係條例是兩岸人民交流往來最紮實的基礎架構，涉及台灣經濟、社會、生活等各個層面，涵蓋範圍廣泛。

也有顧問建議，歐盟的整合是從經濟開始，逐步走向政治統合，兩岸可以從產業、金融、經貿等方面的交流開始，從經貿相關議題著手恢復談判。也有顧問提醒，近期蔡英文過境訪美、馬英九赴陸祭祖，中國大陸會嚴密關切台灣民眾的反應，也會高度關切美國的反應，用以決定未來對台政策要如何調整。